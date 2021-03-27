蘇貞昌送兒童節禮物　板橋「特專三」砸127億建國家兒童未來館

▲蘇貞昌、侯友宜視27日察特專三用地。（圖／記者羅婉庭攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北板橋車站旁的「特專三」用地市值超過300億元，號稱全台最貴停車場，建設耗時逾20年討論沒共識。行政院長蘇貞昌27日偕同新北市長侯友宜前往視察，宣布中央將斥資127.9億元打造國家級的「國家兒童未來館」。晚間，蘇貞昌也特別在臉書公告此消息，並以文宣表示「您的兒童節禮物即將抵達」。

面積約3.3公頃的特專三全稱「板橋第三種特定專用區」，為文化部所有，位處板橋市中心，緊鄰板橋車站、捷運環狀線板橋站及板橋客運站，土地市值超過300億元。20多年來歷經大型歌劇院BOT招商失敗等，多年來作為汽機車平面停車場，遭諷刺是「全台最貴停車場」。

蘇貞昌致詞時指出，開發過程歷經的困難，主要在於若由民間BOT，廠商在回收成本的考量，會希望提高商辦比例。因此文化部建議要做政策上的大突破，所以他在兒童節前夕，宣布政府將送給全國小朋友一個大禮，在新板特區市值約300億元的精華土地上，由政府全額出資近130億元，興建國家級的「國家兒童未來館」，其中包含科技、遊戲、文化等設施，希望讓孩子從遊戲中體驗科技，在快樂裡夢想未來。

蘇貞昌也請侯友宜緊盯地方相關配合措施，相信工程將順利進行。他表示，自己特別期待本案，他任台北縣長時建設縣府大樓（現為新北市府大樓）時，佔地16萬平方公尺，僅花5年完工，沒有延遲也沒有增加任何預算，期盼新北市府有效率的配合，建設才能加速進行。

至於目前的停車場何去何從？蘇貞昌說，現在將規劃地下四層的停車場，且是電腦化、智慧型的停車場；而未來館的動線、汽機車停放標示等，也至少要有四國語言，包括中文、英文、日文、韓文，以利外國遊客識別。

▲蘇貞昌27日晚間在臉書公告要將特專三用地打造成「國家兒童未來館」。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

晚間，蘇貞昌特別於臉書以「您的兒童節禮物即將抵達」公告此消息。他寫道，「我們不但防疫第一，孩子的幸福也要拚第一！」政府替大家顧小孩，育兒津貼會在兩年內翻倍、明年夏天中小學班班有冷氣，板橋車站旁那塊價值300億的空地，他已決定中央全額出資130億，打造一座「國家兒童未來館」。結合科技、遊戲、文化的互動和體驗，能讓家長帶孩子一起來，從遊戲中體驗科技、在快樂中夢想未來。

其實，蘇貞昌2018年競選新北市長時曾給牛肉，將特專三打造成兒童博物館，且宣稱「100天內就會解決」，但至今拖了2年還是停車場。

對此，國民黨新北市議員葉元之多次批評蘇貞昌任閣揆後，仍未解決特專三問題，騙神明又騙市民。今天葉元之聽聞特專三將蓋「國家兒童未來館」後，在臉書轉貼自己於3月11日的發文，並表示「預言成真」。

葉元之3月11日的臉書文以「蘇貞昌拖延新北建設 只為做球給蘇系立委！？」為題質疑，特專三遲遲沒動作，但民進黨立委張宏陸最近跳出來在板橋召開說明會，說要積極向中央爭取建設。「看似民進黨好棒棒關心地方，但大家不知道的是，這其實根本是民進黨大內宣的手法，因為這案子就是卡在張宏陸的老闆蘇貞昌那。」

不過葉元之也說，「不管這是不是蘇貞昌要做球給自己的子弟兵，但對新北市畢竟是個好事，地方都很期待。」