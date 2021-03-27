白天熱飆33°C！周末「有夏天的感覺」　又熱又乾空品差防霧霾

▲未來一周天氣暖熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

夏天腳步近了，未來一周天氣逐漸暖熱，中央氣象局表示，各地天氣將越來越溫暖，降雨也偏少。氣象專家彭啟明表示，明日就有夏天的感覺，且類似天氣將持續到清明節連假，預計3、4月天氣都偏乾，連梅雨季少雨的機率都偏高，中南部的旱象恐怕短時間難以解決。

氣象局表示，未來一周各地都是多雲到晴的好天氣，僅東半部有零星短暫雨。周末後天氣更溫暖，北部高溫約28-29度、中南部32-33度。今日起各地低溫回升，約20度上下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明於臉書「天氣風險Weather Risk」指出，未來一周天氣穩定，風場逐漸轉往偏東風，西半部是背風面，大氣擴散不易，空氣品質容易不佳，而台灣海峽上也很容易有平流霧發生，有時候有霧，有時候是霾，有時候合在一起又是霧霾。

▲天氣又熱又乾，短期內中南部旱象難解。（圖為苗栗永和山水庫缺水／記者林振民攝）

未來7-10天的天氣預測雖然每天都很像，雖然下周一可能有波微弱鋒面掠過北台灣，事實上在台灣北方的浙江到長江流域附近持續都有系統發展，但就是無法南下，預期都將是都是晴朗偏乾的天氣。

彭啟明表示，目前可確認的三月降雨偏少已是事實，預測四月同樣偏少機會相當高，現在就等新的大氣環境條件轉換，期待五月下旬到六月的梅雨季能夠帶來較多水氣，不過目前各種預測工具顯示偏少機會仍高，但這都還有預報不確定性的調整空間，可能到四月中下旬才會更清楚。