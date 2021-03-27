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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐俄代表處新增1人確診　領務服務採「預約制」

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

我國駐俄羅斯代表處近日新增1名職員確診新冠肺炎，目前已依當地規定居家隔離21天；而為維護職員及民眾健康安全，該駐處採「預約制」提供領務服務，未來將視疫情發展調整。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至發稿前統計，俄羅斯超過445萬人確診，全球排名第5。

外交部27日指出，我國駐俄羅斯代表處1名職員日前因身體不適，主動就醫並經採檢確診，該名同仁已依當地規定，居家治療並進行21天的隔離。

外交部透露，該職員是在休假期間確診，過去2週內未曾與駐處同仁接觸。為維護同仁健康，駐處已啟動防疫應變計畫，包括辦公室進行全面消毒，維持分組上班，以及提醒同仁密切注意自身健康狀況，如有症狀馬上通報，並將於3月29日再度安排全體人員採檢。

外交部提醒，俄國新冠肺炎疫情持續蔓延，為了維護同仁及民眾健康安全，駐俄羅斯代表處採取「預約制」提供領務服務，未來將視疫情發展進行調整並適時對外公布。國人如果有領務需求，可以透過該處電郵rus@mofa.gov.tw洽助，如果有急難救助事宜，可以撥打以下緊急電話：7-969-008-6111（俄國境外撥打）、8-969-008-6111（俄國國內撥打）。

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