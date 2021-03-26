AZ疫苗保護力「沒太大打折」！指揮中心：預防重症效果仍是100%

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

自全球各廠牌疫苗問世後，許多國家已開始進行施打。不過，針對台灣目前所拿到的AZ疫苗，各方對其效力及副作用仍抱持著相當大的疑問。據了解，阿斯特捷利康（AstraZeneca）公布美國最新試驗結果，原有79%的效力能預防染疫的AZ疫苗，防護力再下修成76%。對此，指揮中心則說明，其實會看3個指標來判定，而預防重症及住院率仍為100%。

英國牛津大學和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）研發的新冠肺炎疫苗，過去在美國一項大型實驗中發現，有79%的效力能預防染疫，對於預防重症和住院的有效性更高達100%，但數據一出立刻遭到美國衛生機構質疑，阿斯特捷利康恐納入「臨床試驗過期資訊」，數據完整度還待討論。根據美國目前最新研究顯示，疫苗的防護力為76%。

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▲國內由醫護人員優先施打AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

對此項數據結果是否會影響國內疫苗施打意願，指揮中心發言人莊人祥今（26）日在記者會上表示，79%下修至76%是AZ在美國進行臨床試驗的部分，而76的部分為其有效性，除此之外還是要再觀察安全性，但現在看來安全性是沒有什麼問題的。

莊人祥解釋，事實上有3個指標，79%降到76%指的是一般感染的比率，另外2個指標則是重症及住院，仍維持百分之百，對於65歲以上的保護力則是從80%變成85%。也就是說，3個指標是有上有下的，但對於原來AZ疫苗的效果「沒有做很大的打折」，這部分讓醫護人員知道也不會造成太大問題，應該不會影響施打意願。