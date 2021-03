美前CDC主任打臉「蝙蝠感染論」　認定病毒從中國實驗室外洩

▲雷德菲爾德認為,新冠疫情爆發的源頭與中國脫不了關係。(圖/達志影像/美聯社)

新冠肺炎至今已在全球奪走超過1億人的性命,但人類至今仍未能了解其起源為何。CNN最近採訪了美國6位醫學專家,他們都認為疫情爆發的源頭與中國脫不了關係,美國疾病管制暨預防中心(CDC)前主任雷德菲爾德(Robert Redfield)更直言,病毒從武漢P4實驗室外洩的可能性很高。

