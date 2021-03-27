綁匪飆車4hrs！無辜女嚇哭求饒　醫學系男大生「尿急」救她一命

▲綁匪駕駛的作案車輛。（圖／翻攝自YouTube／WKRN News 2）

記者張寧倢／編譯

美國伊利諾州37歲男子戈斯奈爾（Kyle Gosnell）於23日開車綁架一名女性，在94號州際公路上狂飆超過4小時，並跨越了200英里（約321.8公里）來到田納西州，途中意外讓一名男大生搭便車，被害女子偷偷向他發出求救訊號，機警的男大生趁機報警，才得以逮住綁匪。

根據《太陽報》報導，當時在克拉克斯維爾（Clarksville）爆胎的23歲醫學系男大生喬安（Jauan Clay-Cartagena），停在公路邊向人求助，正巧遇上戈斯奈爾願意載到附近車行買輪胎，但機警的喬安卻發現車上氣氛不太尋常，尤其是當斯奈爾表示自己要前往佛州的時候，一旁的女子薇柏（Brittany Webb）態度反常地拿起手機，聲稱要給喬安看她之前在拉斯維加斯車禍的照片。

▲喬安受訪表示，當時唯一的想法就是不能讓他「載我回到原處，要趕快找藉口下車」。（圖／翻攝自YouTube／WKRN News 2）

然而，薇柏給喬安看的並不是手機相簿，而是一段文字寫著，「我以為只是要兜風一下，但他卻開上洲際公路，完全不打算停下來，當我開口問說要去哪裡時，他突然變得很暴力，不只把我的身分證丟出窗外，還威脅我如果試圖逃跑或求救，就會出手傷害我。」喬安看完求救訊息之後，想著不能讓戈斯奈爾就這樣把自己送回去，於是他假裝尿急，3人就這樣來到附近一家百貨商店。

▲多名警察迅速將綁匪逮捕。（圖／翻攝自YouTube／WKRN News 2）

喬安一走進商店就立刻報警求救，戈斯奈爾當時也下車購買手機預付卡，薇柏見狀便逃出車外，於此同時，一台警車已經駛入百貨停車場。喬安表示，一名警察下車後看到薇柏在跑來跑去，「我試圖暗示他們停下來，讓警察知道我就是報案的人，後來我跟著警察跑到賣場後方，不久後就出現多名員警，戈斯奈爾在踏出商店時被捕。」

報導指出，薇柏透過家人認識戈斯奈爾，原本兩人說好只是兜風，這一上車卻狂飆了4小時未停，過程中她不斷向戈斯奈爾哭喊，要求下車至少15次，但戈斯奈爾不但無視，態度還相當狂暴。目前，戈斯奈爾在蒙哥馬利縣監獄（Montgomery County Jail）關押中，保釋金為1萬美元（約新台幣28.6萬元）。

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