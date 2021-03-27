A片幕後直擊…鹹濕拍攝過程大公開！AV導演親曝真相　破千萬點閱

▲A片鹹濕拍攝過程大公開！導演親曝真相。（圖／TikTok／ @heygrimy）



記者張方瑀／編譯

AV女優、男優在螢光幕前總是光鮮亮麗，而A片場景、劇情也都完美揪起觀眾內心的情慾。美國一名A片導演日前就公布了AV的幕後場景和所有事前準備，立刻吸引超過千萬人次點閱，不少網友直呼，「這工作實在太辛苦了」、「沒想到還要對劇本」。

根據《每日星報》報導，美國成人影片導演贊德（Logan Xander）時常在TikTok上傳拍攝A片的幕後花絮，還會回答觀眾對於AV的所有疑問。從曝光的幕後影片可以看到，A片場景和拍攝一般影片沒有差太多，同樣得安排燈光、道具，甚至還得和女優、男優對劇本。

目前贊德TikTok頻道的訂閱數已超過47萬，甚至有多部影片的點閱率已超過百萬，甚至千萬。贊德說，拍攝A片其實也要花上許多時間，若從女優早上9點開始化妝算起，收工打掃完場地可能都會到下午4、5點，「而且大家不要意外，A片真的有劇本。」

贊德說，身為A片導演必須要忍受非常重複和無聊的拍攝日常，但總是有很多能發揮創意的地方，「就我個人而言是遠遠利大於弊。」許多網友也在影片底下留言表示，「這工作實在太辛苦了」、「好想去當志工」、「感謝你對AV界付出的一切」、「我真的無法在鏡頭和燈光下做那件事」。

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