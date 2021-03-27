美議員重提台灣關係強化法案　多方提升美台關係

▲美國兩黨參議員今天重提「台灣關係強化法案」。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

美國兩黨參議員今天重提「台灣關係強化法案」，要透過讓AIT處長比照大使任命程序、與台灣簽署FTA、邀台參與軍演及成立跨部會台灣政策工作小組等作為，多方提升美台關係。

共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）與民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）今天重新提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），盼在外交、經濟、軍事及文化教育等多領域提升美台關係，讓美國對台政策更能反映現實與自身價值。

根據草案內容，法案要求美國總統在法案生效90天內，成立跨部會台灣政策工作小組。工作小組每年須遞交報告給國會，說明美方計劃採取何種政策作為，強化與台灣關係。

在外交方面，法案要求美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的任命，須獲參議院同意，職稱也應改為「代表」（Representative）。目前美國駐外大使任命皆須獲參院同意，但據了解，AIT處長目前是由美國國務卿任命，任命案也不須經過參議院同意。

為了促進美台高層互訪，在法案生效180天內及往後每年，國務卿應依據「台灣旅行法」，向國會遞交曾訪問美國、台灣的雙方高階官員名單。法案也要求美國駐聯合國常任代表與其他相關官員，積極支持台灣取得會員身分及有意義參與國際組織。

此外，由於中共經常在台灣、新疆等敏感議題上，對美企進行言論審查，法案呼籲美國政府與企業界協商，研擬一份與中共往來的「行為準則」，以反制北京行徑。法案也禁止美國任何政府單位在沒有台灣人民同意下，正式或非正式承認中國對台灣的主權主張。

在經濟軍事方面，法案引述「國會意見」認為，美台雙方應恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並簽署自由貿易協定（FTA）。美方也應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演練，並與台方就軍售定期舉辦雙邊戰略對話。

在文化教育方面，法案要求國務卿成立非營利性質「美台文化交流基金會」，深化未來雙邊領袖連結；地方政府也應與駐美代表處合作，建立能促進雙邊文化教育交流的計畫。

有鑒於中共在全美透過孔子學院進行滲透、大外宣行動，法案也指示國務卿在法案生效90天內，提交計畫說明美方打算如何與台灣合作，成立孔子學院替代機構，以在教導中文的同時能推廣自由、民主與普世價值等。

盧比歐在新聞稿中表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情期間，北京竭盡所能孤立並將台灣排除在世界衛生組織（WHO）外。但民主的台灣向世界證明，它能有效且透明地因應全球公衛危機，作為世界典範，且不須採取嚴酷（draconian）限制。

盧比歐說，他期待與參議院同仁合作，確保美國對台政策能處理當前挑戰，「我們必須反制中共不停破壞台灣蓬勃民主的行動」。

默克利則指出，印太區域穩定有益全世界，而美國對台灣民主的支持在捍衛區域和平上扮演關鍵角色。他說，美台共享諸多基本價值，美方必須動用所有外交、經濟工具及文化影響力，持續與台灣建立強韌關係。

盧比歐與默克利去年10月首度提出「台灣關係強化法案」，這部法案被部分人士視為1979年「台灣關係法」的2.0版本。但法案未能在上屆國會結束前排上參議院外交委員會議程，最後無疾而終。