挺台新一步！美參議員提「ROC法案」　要求適當對待台灣政府

▲美國參議員提出法案，要求適當對待台灣政府。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）於24日領銜提出《2021年再保證承諾法》（Reassurance On Commitments Act of 2021），簡稱「ROC法」，要求當局「給予台灣政府代表適當對待」，禁止恢復歐巴馬政府2015年實施的各種限制接觸政策和指導方針，已獲盧比歐（Marco Rubio）、霍利（Josh Hawley）等重量級議員支持。

《美國之音》報導，此法案再次保證美台官方接觸，除了現行法律規範以外，要求國務院政策不得「限制中華民國（台灣）軍人或政府代表、台北經濟文化代表處（TECRO）為官方目的，展示中華民國主權象徵，包括中華民國（台灣）的旗幟、相應圖章或軍方階級勳章」。

法案所指的「官方目的」包括人員穿著正式制服，執行政府主辦的儀式或活動，以及國務院推動美台交流的社群媒體帳號露出。

▲美國德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）一向力挺台灣。（圖／達志影像／美聯社）



克魯茲2020年2月推動《台灣主權象徵法案》（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），旨在鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令，推翻歐巴馬政府2015年所頒布、禁止台灣展示國旗的機密備忘錄。

克魯茲透過辦公室發布聲明指出，「中國共產黨持續透過審查和宣傳，孤立並控制關於台灣的論述。美國永遠不應該聽命於一個共產黨政權，拜登政府也不應該推翻川普政府在『壯大台灣盟友地位』方面取得的重要進展」。他強調，尤其在北京持續增加敵意時，維護這些規範至關重要。

川普政府卸任前，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於1月9日宣布，廢除美台官方交流的「自我限制」，引發北京強烈不滿和抗議。拜登上任後，布林肯（Antony Blinken）在參院國務卿提名認證聽證會上表明，他將根據去年通過的《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020）審視相關規範，期待替美台交流創造更多空間。

部分觀察人士認為，雖然布林肯尚未表明是否延續前朝立場，但拜登政府似乎傾向「只做不說」。台灣駐美代表蕭美琴正式獲邀參加拜登就職典禮，進入國務院和代理亞太助卿金成（Sung Kim）會面，美台在東京、日內瓦等華府以外地點的官方接觸也越來越多。

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