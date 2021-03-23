希拉蕊：美國應約束北京　支持台灣防禦

▲美國前國務卿希拉蕊。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者尹俊傑紐約22日專電

美國前國務卿希拉蕊今天說，中國未來可能對台採取軍事行動，美國將持續支持台灣防禦。她敦促華府在軍事、經濟等領域投入必要資源，與多國重建關係一同約束北京。

美國智庫外交關係協會（CFR）美東時間22日舉辦視訊座談會，邀請希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）與CFR會長哈斯（Richard Haass）討論外交政策議題，兩人論及美國對台海是否該從奉行數十年的戰略模糊轉向戰略清晰。

希拉蕊說，從北京違反中英聯合聲明壓制香港民主運動可見，中共總書記習近平逐漸失去耐心。如觀察中方近期對台論調，美方須嚴肅以對，若不謹慎處理，中國有朝一日可能對台採取軍事行動。

她表示：「我們與台灣關係非常明確，會持續支持台灣防禦。但這必須嵌入美中潛在合作與競爭關係的廣泛觀點中，沒有人想和中國陷入嚴重衝突。」

希拉蕊警告，中國如不受約束，不僅將重劃亞洲版圖，觸手也將伸向世界其他地方。她敦促美國在軍事、經濟及發展領域投入必要資源，與多國重建關係，在前總統川普執政4年美國信譽受損後再度取得他國信任。

她形容，台灣在戰略與關係上依舊是美國面對的「嚴峻挑戰」，這必須置於美國對中國整體戰略架構底下。

美中關係隨貿易、科技、地緣政治競爭加劇日益緊張，兩國外交政策高層上週於阿拉斯加當面對話，在鏡頭前激烈交鋒，會談落幕後未發表願意合作的聯合聲明。外界解讀，這場會談凸顯美中互不信任，華府不易將美中關係切割成競爭、合作、對抗面。

▲美中高層於阿拉斯加會晤。（圖／路透）



希拉蕊說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時用2分鐘對中方作為提出關切，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪卻用17分鐘長篇大論回應，拿「黑人的命也是命」運動、1月6日國會暴亂踩美國的痛腳，不符合比例原則，令人遺憾。

她主張美國回歸實質外交，捨棄川普執政時「寫情書給北韓、與獨裁者攀關係」的實境節目作風，以更穩定的做法和他國尋求交集，必要時站穩立場並予以反制。

至於美國是否可能重返跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP），希拉蕊表示，以經貿安排連結美國與亞洲等地仍是華府重要目標，但總統拜登政府主張經貿安排要對美國勞工與經濟有益，她認為兩者可以取得平衡。

希拉蕊說：「求得平衡或許可以從審視我們與亞太區域的經貿安排做起，看能否修改，讓美國經濟與勞工受益，同時針對中方經濟活動打造統一戰線。」