「享樂薩克斯風重奏團」高鐵桃園站演出　傳送變化無窮旋律

▲享樂薩克斯風重奏團於高鐵桃園站演出。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高鐵桃園站旅客大廳8日又傳陣陣悅耳悠揚的薩克斯風吹奏，吸引許多旅客駐足聆聽；現場演奏的「享樂薩克斯風重奏團」指導老師羅佳龍表示，期藉由團員演繹薩克斯風高音、中音、次中音及上低音等不同聲部，帶給民眾一同體驗薩克斯風樂器變化出的無窮旋律。

這場「藝起來高鐵」的藝文饗宴，是由一群喜好音樂及薩克斯風樂器的表演者擔綱演出，他們趁著假日午後來到高鐵車站，自在的吹奏樂器，透過一連多首耳熟能詳的曲目「神穩少女」、「Lemon」、「宮崎駿」等，讓現場的旅客隨著音符的律動，暫時的忘卻了旅途中的匆忙，享受在高鐵遇見藝術的驚奇與美好。

▲▼享樂薩克斯風重奏團於高鐵桃園站演出。（圖／高鐵桃園站提供）

「享樂薩克斯風重奏團」，是由一群不分年齡的音樂愛好者所組成，團員們平時雖各自忙著自己的工作與生活，但只要到假日就會一起相約練習，一起投入薩克斯風的悠揚樂聲中，用輕快動聽的旋律，讓心靈放鬆。

高鐵桃園站站長王稔慈表示，台灣高鐵持續開放車站空間供藝文團體演奏，希望透過音樂帶給人們的溫暖與感動，讓每位來往的旅客能在搭乘舒適便捷的高鐵時，也能感受藝文表演著所帶來的精彩演出，未來高鐵公司將持續安排各式的藝文活動，與旅客一起體驗台灣各地的人文美好，讓文化與藝術融入車站，致力實現台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。

・明星商品回購率超高