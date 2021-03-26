罰6萬激怒！巴哈網友自製「口交惡徒」online　槓南投縣府：王八蛋

▲「口交惡徒」遊戲超夯，PTT網友瘋成一片！（圖／翻攝遊戲網站）



網搜小組／劉維榛報導

去（2020）年PTT、Dcard與巴哈姆特論壇曾瘋傳，南投一名警察之子性侵女同學長達2年，但因雙方屬未成年，縣府多次要求平台刪文，甚至搬出《兒少法》對巴哈姆特處以6萬元罰鍰 。對此，有巴哈網友硬起來，乾脆自製「點擊遊戲」槓上，還嗆聲「有種發公文叫我把網站撤掉阿，小王八蛋。」

實際打開「XXX口交惡徒」遊戲網頁，可見男主角身分是一名「2020台灣優秀傑出青年」，還指出他不說謊、不犯罪、不口交，「不過他爸是警察，就算真的口交了也一定會無罪的！」

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不僅如此，遊戲暗藏各種巧思，來反諷警察之子，包括「持續幫XXX口交，以獲得更熟練的技術」，還能購買薯餅、飛機杯與變身器等道具。面對巴哈姆特被處以6萬罰鍰，讓製作遊戲的網友氣得嗆聲，「我X你南投縣政府 ，有種發公文叫我把網站撤掉阿，小王八蛋。」

如今點擊遊戲上線後，也引發PTT網友關注，紛紛朝聖力挺「笑死我，誰說台灣沒人才」、「超愛這網頁遊戲，名垂青史啊」、「不能晚點吹」、「這會爆，先留名」、「上班在那邊一直敲滑鼠，害我都覺得很尷尬」、「笑死，南投縣政府持續火上加油中」、「早就說內地政府這樣無限上綱的結果，就是更多創意擴大」。