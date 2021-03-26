蔡正元爆綠委施壓業者買「瑕疵遊覽車」　林佳龍回應了

記者林銘翰／台北報導

蘇花公路遊覽車撞山造成6人死亡意外，交通部緊急召回同家公司打造的718輛遊覽車檢查，運安會指出，乘客座椅少兩根釘子固定恐是造成傷亡主因，前國民黨副祕書長蔡正元卻爆料，「真正搞鬼的是經濟部工業局和台南市某民進黨立委」。對此，交通部長林佳龍26日回應並不了解。

▲蘇花公路115K日前發生遊覽車不慎撞山壁。（圖／記者游芳男翻攝）



蔡正元25日晚間於臉書爆料，「政府」當初鼓勵業者購買「名盛」和「成運」車輛，就是因台南市某民進黨立委，頻頻關心「國產車輛打造業者」，經濟部工業局的某位科長也事事配合，上下其手，遊覽車業者只能傻傻被關照要買什麼車輛。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



行政院長蘇貞昌26日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。針對蔡正元爆料台南立委施壓經濟部一事，林佳龍在會前受訪時表示，這個他並不了解，交通部會再進行了解。

林佳龍指出，根據運安會的安全通告，除了這次蘇花公路事故的遊覽車公司，另外還有之前分別在台61線、陽明山發生的事故也有類似情況，所以交通部一併召回進行座椅安全查驗。

林佳龍說明，目前根據既有的檢測基準，將調查車輛是不是有按照原來的設計打造，以及後續組裝的過程是否符合書面、先前在審驗時的相關規定。

至於召回遊覽車是否會影響業者做生意及運量，林佳龍則說，先前針對「名盛」的時間是到清明節連假前，現在新增的兩家公司是到4月15日，業者應該可以進行車輛調度，公路總局有跟他們保持聯繫。

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