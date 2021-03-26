遊覽車檢驗結果下周出爐！車安中心曝「U型夾固定座椅」過關原因

▲遊覽車撞舊蘇花山壁釀6死。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李宜秦／台北報導

舊蘇花公路16日發生遊覽車撞山壁釀6死事故，運安會調查發現，事故車輛座椅僅以2根螺絲釘固定。交通部今日擴大召回共1189輛遊覽車與國道客運，檢查座椅固定方式，今日上午已檢測210輛車，預計第一批的718輛可於下周檢測完畢，目前沒有任何重大違規事項。

運安會指出，事故遊覽車座椅僅以2根螺絲釘固定，另一側則以U型夾夾住薄板固定，交通部今日宣佈，擴大召回共1189輛車，針對座椅固定方式進行檢測，預計4月15日前完成。

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車安中心執行長周維果表示，本次查核重點為車輛座椅固定方式，與當初認證測試時是否相符，及有無鎖在金屬骨架上。在車輛座椅拆下後，每輛車約需15到20分鐘檢查，今日上午已檢查210輛車，初步查核沒有發現重大不合規定情事，座椅沒有脫落疑慮，後續還得拍照逐一比對細節。

▲有鑒於遊覽車撞舊蘇花山壁意外，交通部擴大召回1189輛遊覽車與客運檢測。（圖／記者游芳男翻攝）

周維果推測，本次車禍會造成重大損傷，主要跟車輛速度、撞擊角度、被撞擊物件有關，恐怕是衝擊速度與能量產生的動能，造成巨大衝擊。目前交通部法規並未規定如何固定座椅，這也與國際法規一致，只要固定後的座椅可通過強度拉力測驗，在約700公斤的強度下不會脫離，就可通過測驗，因此使用U型夾、J型勾、螺絲釘都是合法範圍。

交通部路政司表示，只要車輛檢查完沒有重大不合規定事項，就可繼續營運，依照今日上午檢查210輛車的速度，預計第一批的718輛車可在下周完成查核，若有瑕疵則會令廠商限期改善。

路政司指出，檢核車輛將以每天都要營運、清明連假有跑車合約等為優先，儘速完成查核，至於對業者的損失，將研議以津貼方式，補助個案廠商。

交通部公路總局表示，被召回的國道客運共139輛，包括統聯130輛、亞聯2輛、豪泰7輛，客運為第二批檢核項目。