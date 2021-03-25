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718輛遊覽車清明前檢測完！初檢無問題　交通部：3環節之一有問題

記者李宜秦／台北報導

舊蘇花公路（台9線）宜蘭蘇澳段16日下午傳出遊覽車自撞山壁事故，交通部長林佳龍下令召回打造該事故車輛之名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，暫停營運。交通部次長王國材今日表示，這些車輛將在清明節前完成檢測，目前正在調查是車安中心、公路總局、車輛製造廠哪一環節出問題。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲遊覽車撞舊蘇花山壁釀6死。（圖／記者游芳男翻攝）

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王國材表示，718輛被召回的遊覽車將在清明節前檢查完畢，檢測方式由車安中心決定，主要確認車廠有無按圖施工。交通部正在進行行政調查，釐清到底是車安中心檢測有問題、公總行政疏失、車廠未按照車安中心要求製車等哪種問題。

王國材說，待運安會調查報告出爐，交通部才能釐清肇事原因，並進一步進行行政懲處，不過時間表未定，只能儘速處理，預計兩個月後會將行政調查的情況報告公布。

交通部也說，目前初步來看，召回檢測的車輛是沒有問題的。

▲▼交通部次長王國材備詢。（圖／記者邱顯燁攝）

▲交通部次長王國材。（圖／記者邱顯燁攝）

交通部昨日表示，為避免該類車種或該製造廠所生產的車輛出現同樣的問題，基於保護車主、駕駛、乘客與用路人的考量，必須從嚴採取緊急避險措施，本次肇事遊覽車為名盛實業有限公司使用成運汽車製造股份有限公司產製，2018年初申請取得延伸實體車少量審驗合格證明，同型式車輛計有5輛，其中2輛未營運，其餘3輛均已召回。

其他名盛公司使用成運牌底盤車打造之車輛計有76輛，而名盛所打造之遊覽車則共718輛，林佳龍下令，由公路總局、車安中心查核座椅之固定方式及施作狀態是否符合規定，在召回確認前暫時停止營運。據公路總局與車安中心推估，在全力動員之努力，可望在清明連假前完成多數車輛之檢核，惟若未通過者，則仍無法恢復營運。

此外，交通部官員也透露，對於遊覽車評鑑制度因先前設計不良，公路總局重新研議，新制卻延宕4年多，以及車安中心的安檢機制是否能確實落實把關，林佳龍更指示同步展開行政調查，釐清是否有疏失，「究責無上限。」

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