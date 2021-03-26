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撞山遊覽車少2根螺絲！交部「召回1189輛車」檢查座椅固定方式

▲▼交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

▲交通部長林佳龍宣布召回遊覽車檢查。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

舊蘇花公路（台9線）宜蘭蘇澳段16日下午傳出遊覽車自撞山壁事故，交通部長林佳龍下令召回打造該事故車輛之名盛實業公司所產製共718輛遊覽車。交通部表示，由於運安會期中安全報告建議，優先檢視三大車禍車輛，因此召回的遊覽車與客運再增加471輛，共1189輛，均將在4月15日前召回，就座椅安裝及固定方式進行檢查。


國家運輸安全調查委員會110年3月25日事故調查期中安全通告指出，建議同時優先檢視107年9月17日，臺62線快速道路大埔交流道遊覽車撞路邊護欄事故、109年6月28日，臺北市陽明山湖山路遊覽車追撞事故及110年3月16日，臺9線北上114.7公里處遊覽車撞上山壁事故同型車輛。

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交通部表示，清查各案所涉對象車輛數，包括107年9月17日，臺62線快速道路大埔交流道遊覽車撞路邊護欄事故：車身打造廠為鉅松實業股份有限公司，使用順益車輛工業股份有限公司製造底盤打造，同(底盤)型式之遊覽車219輛、國道客運139輛。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲遊覽車撞舊蘇花山壁。（圖／記者游芳男翻攝）

109年6月28日，臺北市陽明山湖山路遊覽車追撞事故：車身打造廠為鉅鼎汽車股份有限公司，使用ISUZU(五十鈴)底盤打造，同(底盤)型式之遊覽車113輛、國道客運0輛。

民國110年3月16日，臺9線北上114.7公里處遊覽車撞上山壁事故：車身打造廠為名盛實業有限公司，使用成運底盤打造，同(底盤)型式之遊覽車76輛、國道客運0輛。令交通部已擴大要求名盛公司打造全部718輛遊覽車召回檢查。

交通部指出，召回遊覽車共新增471輛，要求4/15前召回就座椅安裝及固定方式進行檢查。

運安會主委楊宏智昨表示，初步調查發現，撞山事故的遊覽車座椅固定方式有疑慮，照理說座椅應以四根螺絲釘鎖住，然而這台車上座椅卻只有在靠窗邊處打了兩根螺絲釘，另外一側則是以U型夾夾在車窗薄板，薄板再焊接於車體，等於少打了兩根螺絲釘，另外民國107年的事故也有類似情況。

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