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遊覽車撞山調查報告出爐！運安會曝：「座椅固定方式」成法規盲點

▲▼蘇花遊覽車撞山壁6死，乘客當場噴出死亡蓋白布。（圖／記者許力方翻攝）

▲蘇花遊覽車撞山壁6死。（圖／記者許力方翻攝）

記者李宜秦／台北報導

舊蘇花公路（台9線）宜蘭蘇澳段16日下午發生遊覽車自撞山壁事故，意外釀成6人不幸罹難。國家運輸安全調查委員會今日公布事故調查期中安全通告，並指出，現行車輛安全檢測基準，並未針對座椅固定方式有實際規範，大客車座椅改裝後也無檢查規定，建議優先檢查3事故同型車輛的座椅安裝及固定方式。

運安會表示，近期發生多起大客車事故，乘客座椅有脫離車身地板之情形，造成多名人員傷亡。現行車輛安全檢測基準，僅測試乘客座椅本身結構強度及單一椅背可否吸收緩衝車輛碰撞之能量，有關實際座椅與車身固定方式，則無明確規範。另大客車之乘客座椅改裝後，亦缺乏標準檢查程序及規定。

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運安會建議，為預防前述類似座椅脫離事故之系統性問題再發生，請交通部及所屬機關(構)立即全面檢視遊覽車及國道客運車之乘客座椅安裝及固定方式。

運安會指出，應優先檢視3事故同型車輛，包括民國107年9月17日，臺62線快速道路大埔交流道遊覽車撞路邊護欄事故；民國109年6月28日，臺北市陽明山湖山路遊覽車追撞事故；民國110年3月16日，臺9線北上114.7公里處遊覽車撞上山壁事故。

運安會主委楊宏智昨表示，在車速45公里的狀況下，座椅碰撞也不應與車體分離。根據初步了解，應是遊覽車車體結構有系統性問題，預計未來將會分梯次召回遊覽車，進行重新檢測，第一批為騰龍通運的遊覽車，第二批則是去年在陽明山上追撞公車的遊覽車。

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