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獨／純情男開吉！「厭世越南妻」預謀落跑　公公怒了：懸賞金加倍

▲▼厭世越南妻笑臉照曝光。（圖／李父提供）

▲厭世越南妻笑臉照曝光。（圖／李父提供）

記者陳韻如／屏東報導

一名李姓男子花了70萬元娶回阮姓越南新娘，但沒想到，才剛將老婆接回6天，對方就此人間蒸發，讓他焦急的上網懸賞1萬元「尋妻」。對此，李男父親接受訪問透露，阮女來台後多次以月事來為由拒絕與李男行房，後來才發現阮女根本說謊，衛生棉上的血跡是用口紅塗上去的，而如今還搭上陌生車輛逃離家，讓李父不禁懷疑阮女早有預謀，於是在26日中午帶著兒子到警局報案，指控阮女詐欺。

李父表示，「阮女在越南那裡時演得很好，沒有發現異狀，我那時候看就覺得夫妻恩愛，去她家時也都一切正常，來我家時臉色卻變得很不好。」而兒子跟阮女前後發生5次性行為，在越南時3次、阮女在台灣隔離完之後發生2次。此外，李父也說，「這女孩到我們家之後，我就覺得這兩人互動跟以前完全不一樣。」

▲阮女在越南時一切正常。（圖／李爸爸提供）

▲阮女落跑離家，李父怒告詐欺。（圖／李爸爸提供）

李父提到，「媳婦跟我兒子講說，她月經來，然後也有在垃圾桶裡放衛生棉，我們就以為她真的是月經來，結果就發生這樣的事，她跑了之後，我們就有去垃圾桶看，結果發現衛生棉上根本沒有血跡，紅色的部分是用口紅畫的，這根本就是惡意詐騙，證據現在都還在我手裡。」

此外，阮女逃離後，李父立刻調閱監視器發現，阮女搭上陌生車輛後隨即往高雄方向離去，最後發現該車輛為uber，但這也讓他不禁質疑，「司機為何半夜在那，而這錢是誰付的，現在媳婦的護照也沒帶走，這根本是惡意的」。

▲阮女在越南時一切正常。（圖／李爸爸提供）

李父表示，照理來說東西都會準備好，而媳婦沒穿鞋子離開是因為會經過二樓，但他就睡在二樓，媳婦睡四樓，要逃跑穿鞋一定會驚動到他。李父怒批，是人蛇集團，「一切都是演戲的，是小女孩一個人演的，還是全家一起演的，還是婚姻仲介公司導演的，還是人蛇集團接應偷渡來，未來要賺錢繼續演的」。

李父還提到，懸賞金部分是他所提出來，未來也將提高懸賞金，「第一個禮拜找不到就提高到2萬，再下個禮拜就變四萬」，而他也因不滿兒子遭到欺騙，26日中午也帶著兒子前往警局對阮女提告詐欺，希望透過公權力，能早日找回落跑媳婦。

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