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台南鐵路地下化施工　青年路平交道4月6日起施工封閉

▲台南市區鐵路地下化工程預定4月6日至6月4日封閉青年路平交道進行施工，請用路人注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市區鐵路地下化工程預定4月6日至6月4日封閉青年路平交道進行施工，請用路人注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區鐵路地下化工程預定4月6日至6月4日封閉青年路平交道進行施工，工期約2個月，為減低對封閉期間交通衝擊，已規劃改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人可依改道動線行駛，同時可收聽警廣掌握即時交通路況避開壅塞時段。

▲台南市區鐵路地下化工程預定4月6日至6月4日封閉青年路平交道進行施工，請用路人注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市交通局長王銘德表示，青年路平交道為當地民眾東西向往返重要交通要道，因周邊路幅有限，必須採全封閉方式施作地下隧道結構基礎，施工封閉約2個月，因工區東側有東菜市場，市長黃偉哲非常重視民眾來往東菜市採購的不便，要求施工單位於平交道周邊規劃人行道，並全力施作以縮短工期，期儘速開放用路人通行。

交通局長王銘德指出，平交道封閉期間將以周邊民族路（四維）地下道、及東門陸橋為主要道路，沿線將設置導引牌面，也會在重要交通結點派出義交人員協助交通疏導，希望透過這些配套，有效提高交通速率減少壅塞。

▲台南市區鐵路地下化工程預定4月6日至6月4日封閉青年路平交道進行施工，請用路人注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局表示，為了有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局已建立緊急應變機制，並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理。除現場交管人員及相關改道牌面的引導外，交通局大臺南智慧中心已將青年路平交道鄰近路口納入密切監測，並將配合車流流量，及樣態機動調整路口紅綠燈時制，希望透過這些配套，盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續將隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。

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