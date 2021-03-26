超前部署齊誓師　黃偉哲：建立台南市登革熱防線

▲台南市環保局結合衛生局、經發局、民政局、永康區公所及志義工等，於永康區舉行「登革熱防治誓師大會」，展現防治的決心，黃偉哲市長親自向民眾宣導衛教。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國COVID-19防疫成績亮眼，天氣漸熱，台南市登革熱防疫也要超前部署，環保局3月26日結合衛生局、經發局、民政局、永康區公所及志義工等，於永康區舉行「登革熱防治誓師大會」，展現防治的決心，市長黃偉哲更率隊向民眾宣導衛教，呼籲落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，目標零本土病例。

黃偉哲市長致詞表示，南台灣天氣回暖，影響所及病媒蚊監測指數也較冬天略高，登革熱防治根本之道在於徹底清除病媒蚊孳生源，而清除孳生源的工作必須從你我做起，從社區出發，希望全體市民都能攜手努力建立起防線，才能遠離登革熱等相關疫情的威脅。

環保局「登革熱誓師大會」上午於永康區舉行，市議員陳秋萍特地親自出席，市政府相關局處，永康區長張睿民與里長、志義工都踴躍參與，總參與人數約300人。隨後眾人兵分多路進入永康區里內、市場等宣導登革熱防疫、清除積水容器。黃偉哲市長在環保局長謝世傑等人陪同下向市場攤商宣導防疫、並於溝渠積水處做防疫投藥。一上午共巡查43里、倒除積水容器485個、積水處投藥331處、查獲5件陽性容器。

環保局局長謝世傑指出，希望人人都是「滅孓大師」，不要讓病媒蚊囂張，今年繼續維持零本土病例，區里在防治登革熱上有需要，環保局都樂意協助，近來環保局發現空地、菜園有較多的儲水容器，請市民朋友避免在戶外儲水，如有儲水務必加蓋或以細紗網封住。若環境稽查發現積水容器孳生孑孓，將依發告發裁處罰鍰3000至6000元。

台南市防治登革熱除了呼籲民眾落實清除孳生源外，市政府也藉科技力量，在人口密度高的區里設誘卵桶，監測戶外環境中的病媒蚊密度，當誘卵桶陽性率高時即加強孳生源清除工作，並執行化學防治。依台南市登革熱防治中心資料，目前第11週誘卵桶平均陽性率為19.56％，相較二月最後一週（第8週）平均陽性率為7.2％，有顯著增加的情況。

台南市環保局2020年全局動員執行病媒蚊孳生源清除工作，在環境髒亂相關告發裁處1627件（其中因孳生孑孓177件）、清除218369個積水容器、化學防治98場次。

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