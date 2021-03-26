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台南台江大道重大車禍頻傳　工務局：鋪面完整無破損坑洞

▲46歲蘇姓男子開車行經北安路遇台江大道路口右轉沒多久，失控自撞路邊電線桿，安全氣囊爆開，人無受傷，警方依法受理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區台江大道再傳自小客車自撞，工務局現場勘查，事故地點道路鋪面完整無破損坑洞情形，研判若正常行駛應不會造成偏移車道之情形。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台江大道再傳出自撞意外，台南市政府工務局人員26日到現場勘查，事故地點道路鋪面完整無破損坑洞情形，研判若正常行駛應不會造成偏移車道之情形；另外，這件自撞意外距日前發生死亡車禍地點總頭寮橋仍有400公尺，與前次車禍原因並無關聯。

另，市府針對今年2月1日台江大道發生死亡車禍事件，已由道安會議勘查檢討討論，本案道路品質符合規範下，惟工務局為使道路更好，已排定3月29日由工務局將總頭橋橋面進行平整路面改善。

市府表示，台江大道開闢已10多年，以安吉路為界點，分別由營建署與交通部興建完成，安吉路以西曾因土方含爐石膨脹問題，曾被居民叫做波浪路，多次向市府陳情已經由交通部完成改善，交給台南市政府管理。近來仍有民眾反應道路不平問題，惟該路段目前正進行雨水箱涵工程，待完工後，工務局將進場改善道路。

台江大道因重車往來頻繁,，工務局每年都會進行路平檢視，歷年已針對車轍嚴重路段辦理改善，部分路段亦採用抗車轍能力較佳之轉爐石鋪面，後續仍會定期巡查，倘發現需改善路段，將研議使用轉爐石瀝青混凝土鋪面進行改善，以提升道路品質，也籲請用路人務必遵守該路段速限安全駕駛，以維安全。

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