血腥情殺！交往3月被甩　27歲狂男「5刀切斷動脈」女友母慘死家中

記者林悅／台南報導

27歲黃姓男子因不滿29歲詹姓女友要分手，於25日清晨持刀前往台南市佳里區女友住處欲找對方談判時，因被女友母親陳婦發現，雙方發生爭執，黃嫌竟涉嫌持刀刺殺陳婦多刀，逃逸時還推傷女友阿嬤。台南地檢署認為黃嫌涉犯殺人罪嫌重大，最輕本刑5年以上之罪，有逃亡及反覆實施之虞，諭知聲請羈押。

▲台南地檢署檢察官認為黃嫌涉犯殺人重罪，有逃亡及反覆實施之虞，諭知聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署檢察官25日下午3時多，會同法醫針對佳里區殺人案死者進行解剖相驗，死者身上有5處刀傷，分別在左臉頰、左耳下頸部、右肩胛下背部、右肩部及右肩背部，致命傷初步判斷是死者右肩遭到銳器由上往下穿刺，深約10公分，切斷死者的鎖骨下動脈引發大出血而死。

檢察官經訊問後，於25日晚上8時許，以被告涉犯殺人罪嫌重大，所犯為最輕本刑五年以上之罪，有逃亡及反覆實施之虞，諭知聲請羈押。

據了解，27歲黃姓嫌犯與29歲詹姓女友交往約3個月，詹女與前夫育有2年幼子女，離婚後仍同居在一起，和詹女阿嬤合住在台南市佳里區1棟透天厝內，詹女住3樓，詹女的父母則住在斜對面。

黃嫌與詹女最近鬧分手，黃嫌25日上午7時許，持刀到詹家要與女友談判，因詹家大門沒鎖，黃嫌直上3樓要找詹女，但詹女當時不在3樓，黃嫌沒見到詹女，反而碰見詹女母親53歲陳姓婦人，雙方發生爭執後，黃嫌涉嫌持預藏的水果刀砍殺詹女母親陳婦，隨後下樓逃逸時，在2樓碰到詹女阿嬤查看，竟涉嫌推撞詹女阿嬤，逃到1樓時適遇詹女，即持刀架住詹女脖子，造成詹女頸部輕微劃傷。

此時詹女前夫剛好返家發現，上前制止黃嫌，雙方發生肢體衝突，在拉扯中黃嫌手機掉落地上，詹女馬上撿起來打電話報案，黃嫌奪門而逃，詹女前夫則是一路尾追黃嫌，台南市佳里分局警方據報迅速馳抵，在案發現場附近約150公尺的蕭壠文化園區內，將黃嫌逮捕，並查扣作案水果刀。

佳里分局警方到場發現被害人陳姓婦人倒在屋內一樓浴室門前，陳婦左臉頰、右肩等多處刀傷，詹姓阿嬤臉部受傷及2顆牙齒斷裂，警方馬上通報消防局出動救護車，將2人送往佳里奇美醫院急救，但陳婦因傷勢嚴重，醫院急救無效宣告不治身亡，詹姓阿嬤仍住院治療中。

雖黃嫌向警方表示與詹女係男女朋友關係，因詹女要分手所以才持刀前往詹宅找詹女談判，但詹女卻否認與黃嫌是男女朋友關係，也否認有所謂分手情事。

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