柯文哲不演了？邱昱凱任悠遊卡總經理　游淑慧酸：邱25大敗林9萬

▲台北市議員游淑慧。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

曾幫台北市長柯文哲在競選期間進行網路宣傳的悠遊卡公司管理群副群長邱昱凱，近日升任悠遊卡公司總經理，引發藍綠質疑。對此，台北市議員游淑慧批評，外界最了解邱昱凱的「專長」，就是柯御封的「網軍頭」，現在也不演了，讓「網軍頭」寄生悠遊卡，領年薪300萬。

邱昱凱過去是台北市長柯文哲的愛將，曾任台北市長室專員，在選舉期間為柯文哲進行網路宣傳等，因此被外界質疑是「網軍頭」。

游淑慧表示，曾經是台灣電子票證NO.1的悠遊卡，在柯文哲上任後被玩爛了，市佔率節節下降，而在電子支付市場上更是被超車。一手好牌打成這樣，就跟台北市幾個沒落商圈一樣，只能說柯醫生「搞葉克膜很行，但搞經濟就有點糟」。

游淑慧認為，柯文哲可能是因為任期剩一年多，所以決定不演了，找來親信親友，坐領高位高薪、吸好吸滿，把「寄生大法」發揮的淋漓盡致，不只吃穿靠市府，有人還住市府。

對於邱昱凱升任悠遊卡公司總經理，游淑慧坦言並不認識對方，但他最為人所知的「經歷」應該就是一入市長室就涉及關說並短暫請辭，而外界最了解他的「專長」，則是柯御封的「網軍頭」。

游淑慧也嘲諷，得網軍者得天下？邱25大敗林9萬，韓國有寄生上流，台灣是寄生上癮。

針對外界質疑邱昱凱「網軍頭」，現已升任為悠遊卡投資控股股份有限公司總經理的陳亭如表示，邱昱凱擁有清大計量財務金融、台大工業工程碩士的學歷，還有銀行實務工作經驗，在悠遊卡公司也有紮實2年多工作經驗，相信會帶領悠遊卡品牌更為年輕化；而台北市政府則表示，尊重公司治理。