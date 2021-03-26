　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲不演了？邱昱凱任悠遊卡總經理　游淑慧酸：邱25大敗林9萬

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

曾幫台北市長柯文哲在競選期間進行網路宣傳的悠遊卡公司管理群副群長邱昱凱，近日升任悠遊卡公司總經理，引發藍綠質疑。對此，台北市議員游淑慧批評，外界最了解邱昱凱的「專長」，就是柯御封的「網軍頭」，現在也不演了，讓「網軍頭」寄生悠遊卡，領年薪300萬。

邱昱凱過去是台北市長柯文哲的愛將，曾任台北市長室專員，在選舉期間為柯文哲進行網路宣傳等，因此被外界質疑是「網軍頭」。

游淑慧表示，曾經是台灣電子票證NO.1的悠遊卡，在柯文哲上任後被玩爛了，市佔率節節下降，而在電子支付市場上更是被超車。一手好牌打成這樣，就跟台北市幾個沒落商圈一樣，只能說柯醫生「搞葉克膜很行，但搞經濟就有點糟」。

游淑慧認為，柯文哲可能是因為任期剩一年多，所以決定不演了，找來親信親友，坐領高位高薪、吸好吸滿，把「寄生大法」發揮的淋漓盡致，不只吃穿靠市府，有人還住市府。

對於邱昱凱升任悠遊卡公司總經理，游淑慧坦言並不認識對方，但他最為人所知的「經歷」應該就是一入市長室就涉及關說並短暫請辭，而外界最了解他的「專長」，則是柯御封的「網軍頭」。

游淑慧也嘲諷，得網軍者得天下？邱25大敗林9萬，韓國有寄生上流，台灣是寄生上癮。

針對外界質疑邱昱凱「網軍頭」，現已升任為悠遊卡投資控股股份有限公司總經理的陳亭如表示，邱昱凱擁有清大計量財務金融、台大工業工程碩士的學歷，還有銀行實務工作經驗，在悠遊卡公司也有紮實2年多工作經驗，相信會帶領悠遊卡品牌更為年輕化；而台北市政府則表示，尊重公司治理。

ET快訊
LINE預告終止「號碼登入」！帳號未轉移貼圖、好友全消失
快訊／護理師爬山遭搶「穿內褲綁樹頭」　第2搶匪落網
「台積電股價很快V型反轉」　英特爾搞錯方向了！專家曝3原因
快訊／長榮擱淺最新衛星照曝光！　專家透露「最快解放時間」
蜜臀外露！絲襪正妹「專給老人看」　鹹濕發文：男同事興奮整天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜登上任後首次　美台簽合作備忘錄「強化海巡合作」

歐陽娜娜登央視喊「不要忘根」　蘇貞昌：很多人不知道是怎樣

缺水是天災或人禍？　孫大千批經濟部：誤國害民、難辭其咎！

疫苗採購歸「政治檔案」列10年機密？　國民黨酸：需轉型正義

柯文哲不演了？邱昱凱任悠遊卡總經理　游淑慧酸：邱25大敗林9萬

Y女三度爆「丁允恭性愛史」　嫩妻秀婚戒宣戰！打臉說謊被害人

共軍殲10機、運8反潛機連兩日擾台　空軍派遣空中巡邏兵力應對

新北汐止產業園區明正式啟用　「生技物流園區」斥資10億

財務困境也要辦展紀念329青年節　江啟臣：國民黨不能忘革命先烈

危老都更修法提高容積…最高達1.3倍　內政部：協助民間加速重建

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

拜登上任後首次　美台簽合作備忘錄「強化海巡合作」

歐陽娜娜登央視喊「不要忘根」　蘇貞昌：很多人不知道是怎樣

缺水是天災或人禍？　孫大千批經濟部：誤國害民、難辭其咎！

疫苗採購歸「政治檔案」列10年機密？　國民黨酸：需轉型正義

柯文哲不演了？邱昱凱任悠遊卡總經理　游淑慧酸：邱25大敗林9萬

Y女三度爆「丁允恭性愛史」　嫩妻秀婚戒宣戰！打臉說謊被害人

共軍殲10機、運8反潛機連兩日擾台　空軍派遣空中巡邏兵力應對

新北汐止產業園區明正式啟用　「生技物流園區」斥資10億

財務困境也要辦展紀念329青年節　江啟臣：國民黨不能忘革命先烈

危老都更修法提高容積…最高達1.3倍　內政部：協助民間加速重建

一夕間隊友全換了！　魔術羅斯傻眼「我竟變全隊最資深」

實況主男友「牽手照宣主權」喊舒子晨：老婆！交往1年…結婚進度曝

拜登上任後首次　美台簽合作備忘錄「強化海巡合作」

航海王揚帆「陽明去年大賺119億」　擬辦理現金增資30億元

歐陽娜娜登央視喊「不要忘根」　蘇貞昌：很多人不知道是怎樣

早餐愛嗑麵包...害變胖、精神差！專家曝「5大地雷款」油糖量爆表

美眾院「大讚台灣貢獻」　外委會通過挺台參與WHO法案

嘉縣清明連假主打親子遊程　12處山海平原人氣景點親身體驗　

中國獵巫全球化！ 謝金河點名「特斯拉危險了」

股匯不同調！新台幣早盤貶逾1分　來到28.622元

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

政治熱門新聞

Y女3度爆性愛史！丁允恭嫩妻秀婚戒後狂打臉

朱冠甍失事因機械故障　馮世寬：我不認為這是國防部的責任

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

歐陽娜娜錄央視預告　陸委會回應

共軍殲10機、運8反潛機連兩日擾台

新北汐止產業園區明正式啟用　「生技物流園區」斥資10億

台北捷運換新Logo！網一看直呼：根本便利商店

北捷更換19年舊Logo理由曝光！

丁允恭妻出示「34萬匯款紀錄」打臉Y女說謊　拿來幹嘛她自己最明白

馮世寬自爆「吃綿羊大便」：真的不好吃！

危老都更修法提高容積　內政部：最高可達原容積1.3倍

公務員退撫金免納稅　67萬軍公教可受惠

悠遊卡公司總經理換人！33歲邱昱凱升任

馮世寬：退休連教育補助費都沒有像話嗎？

更多熱門

相關新聞

新悠遊卡總經理被質疑網軍　北市府這樣說

新悠遊卡總經理被質疑網軍　北市府這樣說

悠遊卡公司高層人事異動！年僅33歲的悠遊卡公司管理群副群長邱昱凱，升任為悠遊卡公司總經理。由於邱昱凱曾為台北市長柯文哲在選舉期間進行網路宣傳等工作，引發外界質疑是「網軍頭」。對此，現已升任為悠遊卡投資控股股份有限公司總經理的陳亭如表示，相信邱昱凱會帶領悠遊卡品牌更為年輕化；而台北市政府則表示，尊重公司治理。

悠遊卡公司總經理換人！33歲邱昱凱升任

悠遊卡公司總經理換人！33歲邱昱凱升任

北市醫護接種AZ疫苗意願低　柯這樣說

北市醫護接種AZ疫苗意願低　柯這樣說

鄭運鵬拋水價問題　柯文哲：可一樣標準

鄭運鵬拋水價問題　柯文哲：可一樣標準

柯文哲盼與侯友宜討論八里污水廠爭議

柯文哲盼與侯友宜討論八里污水廠爭議

關鍵字：

游淑慧邱昱凱悠遊卡柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

借200看病遭拒後「死在家中」！鄰居超內疚

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

陳奕迅挺新疆棉＋1　發聲明切割adidas

肉墊被嫌乾　抹神油變美味烏魚子

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面