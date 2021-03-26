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西方抵制新疆棉　共青團：竹籃打水一場空

▲新疆棉花。（圖／CFP）

▲新疆棉花。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

H＆M禁用新疆棉花遭到中國網友全面抵制，實際上是來自於其加入的組織BCI（Better Cotton Initiative），即「更好的棉花計畫」的行動。大陸「共青團中央」直接槓上BCI，光是新疆棉市占率全球第一，牽動全球經濟脈動，就算抵制新疆產品也是「竹籃打水一場空」。

據「共青團中央」等官方微博24日直接點名BCI，指稱眾多服裝品牌商表明禁止使用新疆棉花，都是因為該組織的政策。2009年成立於瑞士日內瓦的一家非盈利、多利益方國際性會員組織，目標是在全球推廣更好的棉花種植標準及行動。在2018年到2019年棉季，該組織認證的「良好棉花」全球產量為560萬噸，占全球棉花產量的22%。 

目前，該組織在全球擁有超過400名會員組織單位，主要包括棉花種植單位、棉紡織企業和零售品牌。BCI官網顯示，眾多國際品牌都是其組織會員，除了H＆M，國際運動品牌耐克（NIKE）、銳跑（PUMA）、愛迪達（adidas）、大陸最近退出知名運動品牌安踏等，截至2019年底，BCI擁有超過1840名成員。

▲▼「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）成員。（圖／翻攝微博）

▲「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）成員。（圖／翻攝微博）

近日，BCI組織和其成員H&M發表聲明「抵制中國新疆產品」，而且BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。 這可能是基於BCI所謂的「棉花的獲取應當從體面勞動而來原則」。

根據上述指控，引起共青團不滿表示，「實際上，無論是BCI組織，還是其成員H&M，目前都並不清楚新疆棉花生產的真實數據和生產情況。」並且引述中國大陸外交部此前已在多個場合反覆澄清事實和真相，指出不存在「強迫勞動、歧視少數民族」等問題。大陸外交部發言人多次表示，美國一些政客炮製所謂強迫勞動的假消息，目的是要限制和打壓中國有關方面和企業，遏制中國發展。

文章稱，目前，世界上約80個國家大規模種植和生產棉花，其中，巴西、印度、巴基斯坦、美國、中國、烏茲別克以及非洲的西部和中部國家是主要棉花生產國家。 而且90%以上的棉農生活在發展中國家，他們主要以種植和生產棉花生為生，棉花成為個人、家庭和國家經濟的重要組成部分。

過去，採收棉花確實仰賴人力，共青團文章特地指出，現在棉花種植和採摘都是機械化來改善，新疆生產建設兵團早在1996年就投資3000萬元，實施「兵團機采棉引進試驗示範專案」 到2011年，采棉面積已占棉花播種面積的50%左右。

到了2019年，新疆過去每年棉花採摘時期（從9月開始）成群結隊的拾花工已不見蹤影，取代的是一台台在田間來回馳騁的采棉機，一台采棉機一天可採收300畝，相當於1200人採摘一天，半個月就可完成棉花採收，進度快，成本低；到2019年底，新疆兵團種植業耕種收綜合機械化率達94.3%，農業機械化水平領先全國;擁有采棉機2500台，機采棉面積達1080餘萬畝，棉花機採率達82%，成為中國最大的機械化采棉基地。

▲新疆棉花。（圖／CFP）

▲新疆棉花採取機械化採收作業。（圖／CFP）

共青團稱， 這一切也許是BCI和其他抵制新疆棉花的組織和機構並不瞭解的，因此他們所謂的新疆棉農的不體面勞動，或棉農被強迫勞動也是罔顧事實。

中國是世界最大棉花消費國、第二大棉花生產國。當前，全球的棉花生產和供應現狀體現為供不應求，實際上，內迴圈這一途徑就表明中國的棉花供不應求，更何況包括新疆在內的中國棉花還能出口其他一些國家，如巴基斯坦、東南亞各國、南美等國家。

共青團強調，中國每年還需要進口200萬噸左右棉花，另外中國還建立了棉花儲備制度，棉農的經濟利益有切實保證。「BCI和H&M等想要抵制中國的棉花，恐怕也是竹籃打水一場空。」

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