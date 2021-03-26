抵制新疆棉花！　牛彈琴：打造中國的評價體系等八種方法可破

▲新疆棉花捲入中國大陸與歐美間的制裁風波中。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

H&M抵制新疆棉花事件越演越烈，不少國際品牌相繼被點名，大陸消費者也群情激憤怒喊拒買。對於新疆棉花的爭議，大陸官媒《環球時報》評論者牛彈琴便引用魯迅的說法，辱罵與恐嚇決不是戰鬥，「敢於鬥爭，更要善於鬥爭，完全個人觀點，中國至少八點破解之道。」

▲大陸官媒評論提供8種方式破解新疆棉花被污名化。（圖／CFP）

對於「抹黑及妖魔化新疆棉花」，牛彈琴列舉八種方式破解，包括「對H&M就別客氣了」；「冷靜看其他品牌的表現」；「國家該出手就出手」；「痛擊美國和西方的軟肋」；「打造中國的評價體系」；「中國品牌要加油」；「更巧妙地為新疆公關」；「走一走、看一看」等。

牛彈琴認為，消費者可以用腳抵制H&M，但類似行為的國際品牌，還有很大一批，「繼續死扛的，那就對不起了。態度有轉變，我們看清你了。中國經濟，畢竟還是開放的，我們還是要團結所有可以團結的人。」

至於歐盟制裁新疆引發的滾雪球效應，牛彈琴表示，外交行為講究對等，歐盟制裁在先，中國必須反擊，「這也是告訴某些人，別想著一邊打中國牌，一邊卻要吃中國飯。你們不行，你們的家屬不行，雇傭你們的公司也不行。」

▲新疆棉花包裝完成準備用送到廠商加工。（圖／CFP）

此外，牛彈琴強調，強迫黑奴勞動是歐美國家的軟肋，是西方國家的原罪。牛彈琴也建議，中國企業別全退出BCI，BCI裡的中國公司，主要在產業鏈中上游，大多為棉農、軋花廠、紗廠等，話語權不一樣，「我們是棉花生產大國、消費大國，是不是要建立自己的標準，自己的話語體系。」

對於國外品牌抵制適用新疆棉花，牛彈琴也呼籲中國品牌加油，把中國市場佔下來，海外品牌就會有壓力。就「種族滅絕」、「強迫勞動」等議題，牛彈琴建議，可以多讓企業前往新疆考察，親自用眼看，再加上新媒體時代可以善用公關，將新疆美的地方推廣出去。