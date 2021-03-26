「英方插手涉疆問題」　中方實行反制裁　

▲為了新疆問題，英中先後發動制裁。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

新疆棉之亂風波尚未平息，加上日前英國針對新疆人權問題對於中國實行制裁，大陸官方作出反擊。大陸外交部網站今上午（26日）最新消息指出，外交部發言人宣佈中方對英國有關人員和實體實施制裁。

該網站內文，日前，英方基於謊言和虛假資訊，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁，公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係。

▲ 大陸外交部反制裁英國 。（圖／翻攝大陸外交部網站）

內文稱，外交部負責人已召見英國駐華大使提出嚴正抗議，表示堅決反對和強烈譴責。 中方決定對惡意傳播謊言和虛假資訊的英方9名人員和4個實體實施制裁，包括：圖根哈特、鄧肯—史密斯、奧布萊恩、奧爾頓、勞頓、加尼、肯尼迪、尼斯、芬利以及「中國研究小組」、保守黨人權委員會、「維吾爾獨立法庭」、埃塞克斯園大律師事務所。

內容表示，自即日起禁止有關人員及其直系家屬入境（包括香港、澳門），凍結其在華財產，禁止中國公民及機構同其交易。 中方保留採取進一步措施的權利。

內文指出，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，正告英方不要在錯誤的道路上越走越遠。 否則，中方將做出進一步堅決的反應。

內文強調，當地時間3月22日，英國緊隨歐盟腳步，宣布對中國新疆4名官員和1個實體實施單邊制裁，制裁方案包括實施旅行禁令和凍結資產。 對此，中國駐英國使館楊曉光臨時代辦立即表態，中方不主動挑起對抗，不主動攻擊別人，但也不會任人宰割，必將堅決反擊。 中方不會屈從於外部施壓，不要低估我們維護國家主權、安全、發展利益的決心和信心。