北京觀察／陸「新疆棉之亂」　網路熱、民間觀望

▲北京三里屯H&M門市，客人上門逛街。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

由於國際組織良好棉花發展協會（BCI）組織抵制新疆棉，中國大陸24日瑞典快時尚品牌H&M的聲明開始，掀起「新疆棉之亂」，不只藝人紛紛與涉事品牌解約，官媒、網路上也罵聲不斷，不過回歸現實生活，H&M、adidas、NIKE、Uniqlo仍正常營業，也有客人上門，國產品牌如李寧、安踏門市也未出現爆量客流。

《ETtoday新聞雲》記者24日下午到晚間，連續走訪三里屯、西單、王府井等地商圈各品牌門市，其中雖三里屯商圈、西單大悅城H&M門市出入口有保安徘徊，關切好奇駐足的拍攝民眾，但門市仍照常營業，客人也依舊上門消費。

▲北京西單大悅城H&M女裝門市一對外出口有保安徘徊。（圖／記者陳政錄攝）

由於仍屬上班日，消費者除了年輕人，也有不少所謂「大媽大爺」上門，年紀較長的客群多表示不知道「新疆棉之亂」，消費者對於網路罵聲也存在多元看法，有人認為「要賺中國錢，還不尊重我們，當然要抵制」，也有人覺得「我會先觀望，看後續發展再決定」，另有一位大媽坦言，再抵制下去，咱不是啥也甭穿了。

值得注意的是，由於adidas、NIKE、PUMA等國際運動品牌相繼被點名，大陸國產品牌李寧、銳步、安踏昨日股價上漲，還有網友貼出李寧一直把新疆棉的標籤，掛在產品上的消息。經記者實地詢問三、四家門市店員，店員表示應該是特定商品才有，建議到電商平台尋找，目前架上沒有販售。

▲北京李寧門市，客流如常。（圖／記者陳政錄攝）

據觀察，各家大陸國產品牌，與遭「新疆棉之亂」牽連的國際品牌，平日客流量與其他時間並無顯著差異，雖有「好奇民眾」特別到爭議品牌門市看看、拍照，但也表明不願意為難他人，頂多不買就好。H&M、NIKE等門市店員在被問到此事時，則多低調不願受訪，有人坦言自己也愛國，很兩難，並表示沒有收到總部任何有關新疆棉事件的通知。。

不過，由於大陸近年鼓勵線上消費，疫情期間也影響消費者到門市選購，要看大陸對各品牌抵制潮是否生效，電商平台仍是主要看點。目前，包括天貓淘寶、京東等，已全數將H&M商品和商家下架，搜尋不到結果，但粉絲數雙雙破3500萬的淘寶NIKE、adidas旗艦店目前不受影響，有數百萬粉絲的NIKE、adidas京東自營店，也繼續營業，並有網友陸續上傳所謂「買家秀。」

微博上還有網友「伊麗莎白骨精啊」25日發文表示，一早看到平台「得物」上的NIKE產品，交易量只增不減，稱從交易界面來看，仍有大批用戶下單訂購球鞋。

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▼平日上午時間，北京Uniqlo門市人潮不多。（圖／記者陳政錄攝）