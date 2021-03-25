3款白色系家電新品　美型設計讓家品味升級

▲近期許多廠商推出白色美型家電，讓家更有品味。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期正式家電新品季，考量現代台灣人喜好清新自然的風格，加上即將迎來的夏天，許多美系白色家電備受矚目，包括正負零無限電動拖把，簡單輕盈的設計，掛在客廳或公共空間也不覺突兀，還有美型設計咖啡機，定時功能讓咖啡香取代鬧鐘，開啟一天好心情。

主打化繁為簡設計風格的正負零，濃濃的日系清新感受許多民眾喜愛，近期在台上市無線電動拖把，重量為2公斤，內建每分鐘190轉「高速轉輪拖布」，並內建水箱，按下一個按鍵即可噴出扇形水霧，可拆裝的機身長管能調節四段高度，使用在樓梯或是給小孩幫忙都很簡單，另有LED照明設計，啟動時便會照亮清潔區域，定價4,990元，4／5前特價4,490元。

日本家電品牌Sircoa明星商品A1210自動研磨咖啡機，近期與台灣Beutii合作推出「晨光白」新色，並新增24小時自動預約功能，讓咖啡香味替代鬧鐘叫醒使用者，其他包括可拆卸式水箱，讓清潔更方便，以及L E D面板操作更簡易，底座還有30分鐘自動保溫功能，小賴床也不要緊。即起至5／10推出優惠加贈價值1,000元的「illy精美咖啡組」，包括illy經典中焙咖啡豆與質感隨行杯。

南韓家電品牌LG在台推出免曬衣乾衣機，主打有別以往瓦斯型乾衣機需繁雜的安裝管線，插電直接啟動使用，方便消費者將乾衣機擺放在家中的任何位置，運用「Heat PumpTM除濕式乾衣」的內循環原理，不會排放濕氣與熱氣，只要於完成乾衣流程後，將設置於機體上方的集水盒取出倒水即可，近期推出16公斤大容量，採用雙迴轉變頻壓縮機，耗電量大幅減少，以台灣夏季電費換算，號稱每次乾衣的電費不到4元。

前年開始於週年慶狂賣熱銷的飛利浦氣炸鍋，也在母親節檔期推出「舊鍋換新鍋」活動，針對特定百貨通路，從4／1至5／31期間，購買飛利浦新一代TurboStar健康氣炸鍋HD9642，原價12,900元，特價8,990元，另可享專櫃滿5,000元現折300元活動。且使用「舊鍋換新鍋」優惠活動方案，即贈飛利浦健康氣炸鍋煎烤盤、烘烤鍋及防噴上蓋等專屬配件，登錄再送1,000元7-11禮券。

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