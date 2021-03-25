陸商務部：RCEP生效後近三成商品出口可享零關稅待遇

▲東協10國及大陸、日本、南韓、澳、紐共15國正式簽署RCEP。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）後，成為組織內第一個已批准協定的會員國。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文今（25）日表示，RCEP生效後中國出口近三成可實現零關稅待遇。

▲大陸商務部副部長王受文。（圖／CFP）

王受文指出，大陸2020年對RCEP成員國的出口規模達到了7007億美元，佔出口總額的27%，從RCEP貿易夥伴進口的額度則達到7779億美元，佔總進口的37.8%，「中國吸引外資有10%來自於RCEP的成員國，所以RCEP生效之後就意味著中國出口的將近30%可以實現零關稅的待遇。」

王受文提到，聯合國貿發會議日前對RCEP的效果做了研究，報告顯示，RCEP到2025年將會給15國成員出口增長帶來10%以上。根據美國彼得森國際經濟研究所預測，2030年時，RCEP成員國國民收入合計將增長1860億美元，年出口總額預計額外增長5190億美元。日本政府也在近日提出一份分析評估報告，報告認為RCEP將促進日本GDP增長2.7%。

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）於2012年由東協發起，經過8年的籌劃，最終由包括中國大陸、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭和東協十國共15方成員完成協定的制定。RCEP正式啟動後，將代表現階段全球人口最多、經貿規模最大及最具發展潛力的自由貿易區正式運作，對於全球經濟體系也將帶來新一輪的刺激。