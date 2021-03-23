　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

累計順差1.8兆美元　國台辦：沒有大陸台灣經濟難增長

▲▼大陸國台辦近日連發兩岸經濟合作系列答問圖解。（圖／翻攝大陸國台辦官方微博）

▲大陸國台辦近日連發兩岸經濟合作系列答問圖解。（圖／翻攝大陸國台辦官方微博）

記者陳政錄／北京報導

繼「九二共識」、「台美勾連、注定失敗」系列答問圖解後，大陸國台辦近日針對「兩岸經濟合作」議題，再次連發答問圖解宣傳，強調兩岸經濟合作的出發點，是總書記習近平指出，「兩岸同胞血脈相連，親望親好，中國人要幫中國人」，為兩岸關係和平發展提供強大動力、為促進祖國統一厚植物質基礎。

國台辦並細數自1979年以來至2020年，兩岸貿易額由0.77億美元增加到2608.1億美元，總額累計3.1兆美元，台灣從兩岸貿易中累計獲取順差約1.8兆美元。

系列答問圖解還表示，「據台灣方面統計，2010至2019年，台灣從兩岸貿易中獲得的順差，對台灣生產總值的貢獻率最高為22.7%，最低為18.5%。」國台辦說，如果沒有與大陸的經貿往來，台灣對外貿易必然出現巨額逆差，經濟也難以維持增長。

▲▼中國商務部今年將積極推動10個自貿區談判。（圖／CFP）

▲大陸國台辦指稱，推進兩岸經濟合作是互利共贏的，有助於台灣經濟發展。（圖／CFP）

與此同時，國台辦系列答問表示，1989年至2020年，台商累計投資大陸約11.7萬個項目，累計投資金額704.3億美元；當前大陸已設立4個海峽兩岸產業合作區、28個台灣農民創業園、76個海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，秉持「兩岸一家親」理念，推出31條、26條、11條「惠台利民」政策措施等。認為兩岸經濟合作是互利共贏的。

國台辦繼續指，台灣方面統計，2020年台灣對大陸和香港出口佔比提升至43.9%，進口佔比22.6%，均創歷史新高，台商赴大陸投資金額59.6億美元，年增41.5%。國台辦系列答問稱，「事實證明，兩岸經濟合作符合市場經濟規律、符合兩岸同胞利益需求，是任何偶發事件和人為干擾破壞所阻擋不了的。」

國台辦強調，經濟合作是兩岸交流合作的重要組成部分，有助於帶動兩岸交流合作和人員往來、密切利益紐帶、深化融合發展，為兩岸關係和平發展提供強大動力、為促進祖國統一厚植物質基礎等。

根據國台辦發布官方微博公告，今年是實施「十四五」規劃的開局之年，為了向「台灣同胞」分享發展機遇，了解兩岸經濟合作涉及問題，國台辦自22日起，連續發布八篇「兩岸經濟合作系列答問」進行解讀。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
老公視訊開會…侯佩岑狂問問題！　網轟：天啊真的抓狂
女星鏡頭前「脫衣上空吃餃子」！　掉出超兇形狀
獨／羅尚樺父緊摟老伴招魂　悲喊「兒子回家了」得聖杯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

累計順差1.8兆美元　國台辦：沒有大陸台灣經濟難增長

華春瑩超長回應大談西方史：想當人權判官，他們根本不配

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡　死前被「榨乾」陷困境

大陸首間矽膠娃娃體驗館遭查封　業主無奈：玩娃娃總比玩真人強

退休警拒再度出庭作證　孟晚舟律師籲法官其證詞不應採信

沒摔倒卻莫名骨折！9旬嬤求醫驚覺：是「蟑螂」惹的禍

制裁中國接力賽！　五眼聯盟跟進歐盟劍指涉疆官員和實體

外交動作頻頻！　王毅24日起訪問沙烏地阿拉伯、伊朗等六國

撰「盜墓筆記」洗劫6古塔！　「白天做生意晚上挖地道」撈億元

「小趙薇」張京走紅阿拉斯加　陸4大美女翻譯官之首是「她」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

累計順差1.8兆美元　國台辦：沒有大陸台灣經濟難增長

華春瑩超長回應大談西方史：想當人權判官，他們根本不配

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡　死前被「榨乾」陷困境

大陸首間矽膠娃娃體驗館遭查封　業主無奈：玩娃娃總比玩真人強

退休警拒再度出庭作證　孟晚舟律師籲法官其證詞不應採信

沒摔倒卻莫名骨折！9旬嬤求醫驚覺：是「蟑螂」惹的禍

制裁中國接力賽！　五眼聯盟跟進歐盟劍指涉疆官員和實體

外交動作頻頻！　王毅24日起訪問沙烏地阿拉伯、伊朗等六國

撰「盜墓筆記」洗劫6古塔！　「白天做生意晚上挖地道」撈億元

「小趙薇」張京走紅阿拉斯加　陸4大美女翻譯官之首是「她」

索沙膝傷少年時就有　保險起見再赴醫檢查

他開職業賭場被抄　警嘆：抓你4次了！1賭客一夜砸千萬

北市婦上香途中遭公車輾斃　肇事司機曾當選2次模範駕駛員

新HomePod擬配備螢幕、鏡頭！　蘋果beta版測試代碼曝光

少年負氣離家「花蓮單程票」拼新人生　一碗泡麵逆轉結局

全國議會議長盃軟網比賽首日　台南市議會贏得雙冠軍

百元快剪通關密語！內行揭「2口訣」男性必學　剪出來跟髮廊一樣

香蕉哥哥凍齡唱跳20年　46歲當爸「身體很吃力」

燈桿也能做充電樁！晶睿攜手台達電搶攻智慧城市應用商機

他想跳槽換 iPhone 12 ！內行人見「這需求」嘆氣：不要抱期待

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

大陸熱門新聞

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

撞百萬賓士留紙條離開！車主回電：賠12元

歐盟制裁中國　北京公布反制措施！

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

女大生爬牆回校卻「屁股開花」

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

F-5E墜毀！胡錫進：台空軍紙糊的？

青澀的36歲照片曝光 習近平離京考察「第一站選這裡」

美魔女「染梅毒」賣淫！接連和7男啪啪

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

準新娘遭撞殺滿地碎肉！水泥車0減速釀2死2傷

「小趙薇」張京走紅阿拉斯加 陸4大美女翻譯官之首是「她」

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

制裁中國遭火速反制　歐盟怒：不能接受！

更多熱門

相關新聞

手搖飲店員「請叫調飲師」　大陸正名了

手搖飲店員「請叫調飲師」　大陸正名了

說到台灣之光，「珍珠奶茶」絕對占有一席之地，台灣手搖飲市場就上看500億元！而放遠到大陸，光是在新式茶飲市場規模可破4800億新台幣，可別小看「賣奶茶」的店員，如今大陸官方正名為「調飲師」。

制裁中國接力賽！ 五眼聯盟跟進歐盟劍指涉疆官員和實體

制裁中國接力賽！ 五眼聯盟跟進歐盟劍指涉疆官員和實體

青澀的36歲照片曝光 習近平離京考察「第一站選這裡」

青澀的36歲照片曝光 習近平離京考察「第一站選這裡」

歐洲批中國制裁　歐洲議員籲訪問台灣

歐洲批中國制裁　歐洲議員籲訪問台灣

穆迪：亞洲經濟復甦不同調　泰國財務持續吃緊

穆迪：亞洲經濟復甦不同調　泰國財務持續吃緊

關鍵字：

兩岸大陸台灣國台辦經濟台商出口進出口貿易十四五

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

台中25日下午2點起停水23hrs

星巴克3／22起連續5天買一送一！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面