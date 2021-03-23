累計順差1.8兆美元　國台辦：沒有大陸台灣經濟難增長

▲大陸國台辦近日連發兩岸經濟合作系列答問圖解。（圖／翻攝大陸國台辦官方微博）

記者陳政錄／北京報導

繼「九二共識」、「台美勾連、注定失敗」系列答問圖解後，大陸國台辦近日針對「兩岸經濟合作」議題，再次連發答問圖解宣傳，強調兩岸經濟合作的出發點，是總書記習近平指出，「兩岸同胞血脈相連，親望親好，中國人要幫中國人」，為兩岸關係和平發展提供強大動力、為促進祖國統一厚植物質基礎。

國台辦並細數自1979年以來至2020年，兩岸貿易額由0.77億美元增加到2608.1億美元，總額累計3.1兆美元，台灣從兩岸貿易中累計獲取順差約1.8兆美元。

系列答問圖解還表示，「據台灣方面統計，2010至2019年，台灣從兩岸貿易中獲得的順差，對台灣生產總值的貢獻率最高為22.7%，最低為18.5%。」國台辦說，如果沒有與大陸的經貿往來，台灣對外貿易必然出現巨額逆差，經濟也難以維持增長。

▲大陸國台辦指稱，推進兩岸經濟合作是互利共贏的，有助於台灣經濟發展。（圖／CFP）

與此同時，國台辦系列答問表示，1989年至2020年，台商累計投資大陸約11.7萬個項目，累計投資金額704.3億美元；當前大陸已設立4個海峽兩岸產業合作區、28個台灣農民創業園、76個海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，秉持「兩岸一家親」理念，推出31條、26條、11條「惠台利民」政策措施等。認為兩岸經濟合作是互利共贏的。

國台辦繼續指，台灣方面統計，2020年台灣對大陸和香港出口佔比提升至43.9%，進口佔比22.6%，均創歷史新高，台商赴大陸投資金額59.6億美元，年增41.5%。國台辦系列答問稱，「事實證明，兩岸經濟合作符合市場經濟規律、符合兩岸同胞利益需求，是任何偶發事件和人為干擾破壞所阻擋不了的。」

國台辦強調，經濟合作是兩岸交流合作的重要組成部分，有助於帶動兩岸交流合作和人員往來、密切利益紐帶、深化融合發展，為兩岸關係和平發展提供強大動力、為促進祖國統一厚植物質基礎等。

根據國台辦發布官方微博公告，今年是實施「十四五」規劃的開局之年，為了向「台灣同胞」分享發展機遇，了解兩岸經濟合作涉及問題，國台辦自22日起，連續發布八篇「兩岸經濟合作系列答問」進行解讀。

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