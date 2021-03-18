陸委會向對岸提出3呼籲　邱太三：找到雙方「最大公約數」

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三18日在例行記者會上向對岸提出3個呼籲，強調現階段維持「和平、穩定、發展」可說是兩岸最大公約數，相信透過雙方的努力，疫情過後的「解封」，必定能讓兩岸迎來「春暖花開」。

邱太三表示，第一個呼籲，是充分理解兩岸制度、價值觀的差異，避免負面解讀及誤判，放棄強加台灣的政治框架及對抗舉措，尤其是停止在台海周邊的軍事威脅，正面積極看待兩岸關係發展。

邱太三指出，第二個呼籲，是相互尊重、務實對話解決問題，2016年蔡總統就職時曾表示，兩岸的對話溝通將維持現有的機制；也尊重1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干共同認知與諒解的歷史事實。我方兩岸政策立場一貫、沒有改變，雙方應在此既有事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展。

邱太三提到，第三個呼籲，是為開展交流作出相對的努力，「交流是雙向的」，疫情發生後，台灣與中國大陸均採取管制措施，未來在維護民眾健康福祉、兩岸良性互動基礎上，陸方也應做出相應調整與回應，並且進一步恢復此前的單方交流限制。

邱太三強調，相信透過雙方的努力，疫情過後的「解封」，必定能讓兩岸迎來「春暖花開」。

此外，邱太三也在回答大陸《央視》記者問題時表示，兩岸對「九二共識」的解讀不同，大陸以此做為兩岸交流的政治前提，是不公平、不公道，不切實際的要求，「所以雙方能否找到一個最大公約數，能否有一個『建設性模糊』，就要靠彼此的智慧與態度。」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

