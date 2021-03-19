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日本特殊部隊進駐沖繩！部署雙弧電子戰　對準中國大陸、俄羅斯

▲▼日本戰鬥機搭載電子防禦裝置。（圖／翻攝自日本防衛省）

▲日本戰鬥機搭載電子防禦裝置進行測試。（圖／翻攝自日本防衛省）

記者郭家榮／綜合報導

日本防衛省18日在熊本縣正式成立第2支最新的電子戰部隊，接著在兩個島弧線上都部署電子戰部隊，目標在令和5年末（2023年）進駐沖繩縣的與那國島及長崎縣的對馬島，對抗中國大陸、俄羅斯兩國。

根據《產經新聞》報導，日本陸上自衛隊先前已在北海道東千歲成立第1個電子戰部隊，熊本縣的是第2支，規模約為80人，裝配了最新的網路電子戰系統，接下來會陸續在東京朝霞市、北海道留萌市、長崎相浦、鹿兒島奄美、沖繩等地都部署電子戰部隊，形成雙島弧的戰線。

雙島弧指的是以北海道、東京、熊本三個單位組成「群島弧」，以及從長崎對馬島、鹿兒島、沖繩那霸到與那國島的「西南弧」。

群島弧負責遠程電子戰，利用電磁波掌握中俄兩國軍隊的通訊狀況，並確保日本附近船艦與指揮總部的通訊。西南弧則是以近距離作戰為主，針對解放軍的船艦、飛機通訊設備做攔截與分析，緊急狀態下可以發出電磁波干擾對方通訊。日本防衛省透露，有鑑於中國對尖閣諸島（台灣稱釣魚臺列嶼）的挑釁漸增，將考慮在沖繩以外的基地部署部署電子戰隊。

電子戰是使用無線電波等電磁波進行戰鬥，主要有兩種方式，其一是透過強無線電波攻擊對方的通訊設備或雷達，藉此干擾其功能運作。另一種則是透過改變無線電波的頻率或強度，讓對方的電子攻擊無效，達成防護的作用。攻擊和防衛兩種模式應用，就能夠掌握電子戰的優勢。
 

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