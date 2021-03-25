快訊／竹北大賣場妙齡女5樓墜下慘死　路人直擊嚇壞

▲竹北知名大賣場發生女子墜樓事件。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北一家老字號大賣場，25日下午1時許發生女子墜樓事件，一名年輕女子疑似從5樓墜落道路上，消防人員抵達時，女子已明顯死亡，由於現場未尋獲證件或相關身分證明文件，目前警方正在調查相關細節。

據了解，死者為20多歲的梁姓女子，疑似因感情因素走上絕路，由於案發在竹北鬧區，除了2樓是大賣場，1樓更是密集小商圈，女子墜樓後1樓的店家幾乎要嚇壞，到現在仍心有餘悸、無法回神。目前警方已連絡上家屬，預計等明日檢方相驗後才能繼續進行後事安排。

▲墜樓女子明顯死亡，目前警方正釐清死者身分中。

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