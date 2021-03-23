23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡　死前被「榨乾」陷困境

▲女孩生前照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢一23歲正妹喻欣（化名）去年底從35樓的家中墜樓，全身變形身亡，她去世後隔天，朋友葉楊（化名）收到一封定時發送電郵，內容竟是喻欣的遺書，稱墜樓原因是被男友「PUA致死了」。遺書中，男友不僅劈腿，還在交往期間榨乾了女方，甚至還逼迫她把房子貸款給自己買車。

綜合陸媒報導，遺書中寫道，「這是我寫得一封遺書，以及我如何被PUA致死的緣故。」喻欣回憶，「2019年11月我和小喻在社交軟體上認識的，一開始聊得比較來，然後我們就建立了戀愛關係。當時我還沒畢業，也太過於盲目。」

喻欣進一步表示，「當初我剛認識他的時候問他是做什麼工作的，他說當老師，後來在一起久了他才漸漸袒露他已經三年沒上班了。每天幹得事情就是在家裡睡覺睡醒了去酒吧和朋友喝酒把妹，然後再微信跟我炫耀今天又多少妹子加了自己的微信。」她最後希望能換自己清白，「我的訴求：希望他能把貸款的錢還完。」

喻欣在墜樓前身體狀況極差，有嚴重腸胃問題，曾兩度向朋友求助，但還沒等到友人到來，已經情緒崩潰跳樓慘死。據悉，喻欣也有央求就在房間睡覺的男友，幫忙帶自己去醫院，但被拒絕。

康平事後表示，當時他正被重度抑鬱症折磨，前一晚用烈酒送服安眠藥，喻欣敲門時正在昏睡，精神狀況不佳，並不知道門外發生什麼事。他稱，沒有聽到喻欣敲門和嘔吐的聲音，也不清楚喻欣輕生，因此對女方的死「問心無愧」。

▲康平始終塑造富二代的形象。（圖／翻攝自微博）

兩人是透過社交軟件相識，康平自稱是武漢某知名大學的博士，現任教於武漢某高校，父親是宜昌某集團高管，愛好是收藏名貴手表。他展現在喻欣眼前的是一個完美無瑕的形象，不但外形俊朗，而且家境優渥。實際上，康平家境普通，父親只是一個普通職員，自己甚至很久都沒有工作。

患有重度抑鬱症的康平，交往期間向喻欣提出要購買價值超100萬元（人民幣．下同）的豪車，並且一直以病情施壓，「把貓送你，我活不久了，現在沒有車以後也不想要了」、「我不需要心理醫生，我需要718（豪車）」、「要718，藥到病除」等。

之後，因為康平病情不穩，喻欣在男友多次要求下，最終屈服，以抵押爸媽房子的方式借得70多萬元的貸款。之後，男方立馬買下豪車。2020年7月，因為無力償還貸款，喻欣服用安眠藥企圖自殺，留遺書稱，「人爭吵我會不自覺地發抖，他卻沒安慰過一次。我知道他是愛我的，只是太喜歡撩騷和花心了。」

喻欣被救回後，開始認真考慮分手，在QQ上向朋友求助，「我被PUA了，我的精神無力反擊」、「我本來就不想買車，是他逼著我買的」。據朋友葉楊憶述，喻欣有把錢要回來的想法，故向自己索要律師的聯繫方式，嘗試處理二人的債務糾紛並著手搬家。但與此同時，喻欣也還擔心康平的病情會加重，「擔心說起債務問題會讓好不容易過起正常生活的康平又跌落谷底。」

及至11月，兩人的關係明顯惡化，喻欣曾向康平提過，如果不還錢就去提告。12月8日，康平在喻欣的面前割腕，並服用安眠藥。喻欣隨後前往在廣東的親戚家中暫住，直至12月28日才返回武漢準備考研，未料4天後，就從35樓的住處墜樓身亡。