在家帶小孩反被欺辱！29歲媽帶「1兒1女」跳樓亡：這是最好的去處

▲案發現場拉起封鎖線。（圖／鳳凰新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸安徽一名29歲的年輕媽媽，日前帶著4歲女兒和2歲兒子，從24樓跳下當場死亡。近日死者生前的遺書曝光，揭露了她痛苦的婚姻生活，原來在家帶小孩的她沒有經濟能力，而大女兒患有殘疾，但向丈夫要錢看病卻反遭家暴，種種不幸最終令她走上絕路，「這是姐姐最好的去處。」

▲死者和兒女去逛動物園。（圖／翻攝自安徽電視台）

據《安徽電視台》報導，事發於12日清晨6時半，有民眾在合肥市恒泰阿奎利亞城品社區，發現一名女子和2名兒童不幸墜樓，3人均因傷勢過重死亡；死者丈夫得知後情緒激動，精神處於崩潰狀態，最後被警方帶走調查。

警方通報指出，3名死者為母子關係，分別是「29歲的楊某燕，4歲的杜某琪和2歲的杜某昊」；楊某燕因家庭矛盾和夫妻感情不和，攜子女跳樓自殺。

死者的妹妹楊豔14日透露，姊姊沒有精神類疾病，並拿出2段影片，畫面中楊女帶著小孩逛動物園，面帶微笑，可以看出她性格並不沉悶。事發後，楊家一直處在沉痛之中無法自拔。

▼ 死者生前影片。（圖／翻攝自安徽電視台）

▲死者曾遭家暴。（圖／翻攝自安徽電視台）

據楊艷的說法，死者過去5年都在家帶小孩，期間沒有上班，從2019年開始和丈夫以及公公婆婆產生矛盾，「姐夫打姐姐，掐脖子，打人，眼鏡都打碎了。」

男方家庭要求楊女要去上班，但她後來在微信上說「我不上班說我，我上班了，也說我」。正是由於夫妻感情不和，雙方在今年3月8日到當地民政局辦理離婚手續，但工作人員讓他們回去考慮1個月，期間兩人已經分居，楊女淨身出戶，不料卻在12日發生攜子女跳樓的慘劇。

▲死者發給家人的遺言 。（圖／翻攝自安徽電視台）

楊艷表示，姊姊在跳樓前給家人發了遺言，說自己要離開這個世界，還讓她照顧好父母，同時也說到自己和丈夫及其家人之間的矛盾。當家人在早晨7時許看到這些訊息時，慘劇已經發生。

遺言中可見楊女的絕望，「你要振作，爸爸媽媽交給你了！姊姊想離開這個家，但又離不開孩子所以選擇了這條路！這是姊姊最好的去處。」

楊母15日受訪時悲痛表示，女兒在家帶孩子身上沒錢，大外孫女有殘疾，看病沒錢從娘家拿了6、7萬元（人民幣），問丈夫要錢卻遭到毆打。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼ 一家人相當悲痛 。（圖／翻攝自安徽電視台）