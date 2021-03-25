快訊／發票掏出來！全家「花59元中千萬」　200萬得主也有1人

▲1、2月統一發票今天開獎。（資料圖）

記者蕭筠／台北報導

幸運兒是不是你！1、2月統一發票今（25）日開獎了，其中，千萬特別獎獎號為「80325690」、200萬元特獎號碼則是「95201943」，稍早全家超商也公布最新中獎名單，開出1張千萬發票，只花59元幸運中獎，而200萬元特獎也有1人中獎。

▲全家1、2月發票中獎名單一次看。（圖／業者提供）

全家便利商店本期中獎發票，開出1組特別獎1000萬元，消費者於新營國道南店購買鮮食，只花59元就幸運中獎，特獎200萬元也開出1組，消費者於嘉義仁安店購買鮮乳，同樣花費不到百元就中獎。另頭獎20萬元則開出5組，分別在三重福溪店、中和錦順店、桃園車站店、萬昌店、烏日林新店，消費者購買鮮食、麵包、飲料等商品獲得20萬大獎。

除外，雲端發票專屬百萬元獎部分共開出4組，於高雄新樂店、德陽店、內華店、新竹金福店購買鮮食、Let’s café 飲品，同樣皆花不到百元就中獎。

▲110年1、2月統一發票中獎號碼。（製圖／記者陳俐潔）

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