迎端午節！超商搶吃罪惡薑汁燒肉、壽喜燒牛肉粽　還有清涼點心甜粽

▲防疫在家也要過端午節吃粽子。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雖然全台疫情嚴峻，為了防疫最好減少出門、待在家，不過倒數不到2周就是端午節了，在家也是要吃粽子過端午。今年各大超商祭出各式創意肉粽，像是全家吃得到人氣名店的杏子豬排薑汁燒肉、京都勝牛壽喜燒牛肉粽等，而OK mart則是網羅各地老店粽子，有南門市場立家的湖州蛋黃鮮肉粽、竹南懷舊鮮嫩竹筍粽等，通通一次滿足。

全家今年以端午節以「名廚跨界」、「星級飯店」、「人氣餐廳」3大主題推出各式粽類，首推這顆名廚跨界將甜點結合中式料理的「三生Q心蛋黃粽」，嚴選紫米、糯米、泰國香米混搭，再放進綠殼麻竹筍、台灣豬搭配日紅土鴨蛋佐嘉義黃金板栗，超級欠吃，還有詹姆士的「詹醬濃粽禮盒」，以純手工炒料包餡，有爌肉梅乾粽、鮮肉鹹蛋黃粽2口味選擇。

▲必吃超罪惡杏子豬排薑汁燒肉粽、京都勝牛壽喜燒牛肉粽。

而「星級飯店」則推台北君悅的蔓越莓野米奶皇粽、三元及第隆粽、寶島北部粽及健康養生松茸松露蕈菇素粽；「人氣餐廳」部分必吃銀座人氣名店的「杏子豬排薑汁燒肉粽」，以日本進口生薑燒醬汁搭配嫩薑泥佐燉煮杏鮑菇塊、嫩豬肉，打造鹹甜口感，以及日本第一炸牛排品牌的「京都勝牛壽喜燒牛肉粽」，每口都吃得到壽喜燒牛五花搭配醬燒牛蒡條的爽脆口感，現正開放預購中。另，同步也有冰涼爽口的點心甜粽選擇，在家防疫也要怒吃一波。

▲▼OK mart今年網羅網羅各界得獎名粽、地方經典好粽。



另，OK mart今年端午節也以「與粽不同名店賞」為題，網羅各界得獎名粽、地方經典好粽，除了傳統南北粽外也提供多款創意口味。像是找來天香樓合作推出「麗緻嚴選禮盒」，內有蓬萊珍味、麗緻端陽、香草豬肉、芙蓉紅豆、紫米桂圓等經典暢銷口味；而凱達大飯店則有「凱達招牌粽禮盒」，內含巴蜀大椒滷製而成的椒麻牛肉粽、花雕醃製雞腿肉的紅藜花雕雞肉粽、肥瘦均勻的湖洲鮮肉粽及相思豆沙粽，每一款組合都能吃好吃滿。

而推薦必吃的還有老饕嚴選冠軍粽選擇，包括在南門市場立家的「湖州蛋黃鮮肉粽」、去年獲台灣粽第1名的竹南懷舊肉粽「鮮嫩竹筍粽」，及飄香南門市場數10年的南園「鮮肉蛋黃粽」等；點心粽部分則有九如商號的「紫米豆沙粽」，滿滿紅豆泥滑順不甜膩，搭配養生又有口感的紫米，每一口都是真材實料，即日起也開賣當中。

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