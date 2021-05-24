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防疫也要吃！2大超商最新聯名鮮食　有麻膳堂包子、21 Plus蔥鹽雞

▲▼「全家X麻膳堂」推聯名麻辣鮮肉包子、小吃烤麩 。（圖／業者提供）

▲「全家X麻膳堂」推聯名麻辣鮮肉包子 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，各大美食餐廳也改以外送、外帶搶客，不過接觸低、密度高的便利超商也是民眾在家防疫填飽肚子的好選擇之一。這次2大超商就祭出最新聯名鮮食，像是全家找來麻膳堂打造罪惡麻辣鮮肉包、韭黃鮮肉冷凍包子，而7-11則攜手21 Plus開發夏季清爽雞肉料理，提供民眾更多三餐選擇。

▲▼「全家X麻膳堂」推聯名麻辣鮮肉包子、小吃烤麩 。（圖／業者提供）

▲目前於全家APP可以用優惠價買到聯名冷凍肉包。

「全家X麻膳堂」耗時半年打造4款聯名冷凍商品，其中，首推「麻辣鮮肉包」，以麻膳堂招牌辣油搭配秘傳麻辣醬，佐以肥瘦適中的絞肉，嗜辣者絕對要嚐鮮，而還有另一款「韭黃鮮肉包」是以麻膳堂韭黃水餃內餡作為基底製成冷凍肉包，皮薄內餡扎實，小朋友吃也沒問題，即日起正式開賣，6月1日全家APP隨買跨店取能以優惠價買到，每日限量1萬組，每位會員限購2組。另，還有2款冷凍小吃包括「雙喜烤麩」及「三杯米血糕」，6月2日起正式上市。

▲▼「7-11 x 21Plus」聯名開發全新雞肉料理 。（圖／業者提供）

▲「7-11 x 21Plus」聯名開發全新雞肉料理 。

另，7-11近日也找來21 Plus合作推出5款輕食料理，包括沙拉到鮮食通通有，首推這顆「蔥鹽雞米飽」，選用本土雞腿肉以蔥鹽醃漬再佐以蔥鹽醬調味、雞汁拌飯，鹹香又涮嘴，且還比一般御飯糰多了40%總份量，一顆就有滿足感，還有改良版「香草烤雞腿薑黃飯」，提升多1倍的蔬菜份量，加入了烤豆腐搭配經典香草烤雞腿、雞汁薑黃飯，美味又健康；輕食部分則有拆封即食的「21 Plus蔥鹽雞」、「21 Plus烤雞玉米濃湯」及「21Plus香草烤雞沙拉」，現在通通吃得到。

除外，提醒因疫情關係，超商目前全面實施「實聯制」登記，以及暫停開放洗手間、休憩區使用。另還有配合政府防疫有關閉部分門市，2大超商異動之門市可至全家7-11查詢。

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