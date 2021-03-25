每月賣破3萬個！家樂福「菠蘿季」必吃超萌小烏龜、髒髒巧克力口味

▲家樂福首推菠蘿季。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小朋友會愛！近年來積極搶攻烘焙市場的家樂福，這次首度推出「菠蘿季」，選擇風靡全亞洲、月銷3萬多個菠蘿麵包作為主角提供5種口味選擇，首推有著超萌烏龜造型的「小龜菠菠麵包」，酥脆外皮搭配鬆軟麵包，再加上療癒萌龜樣，可是擄獲一票小朋友的心，另外還有髒髒巧克力菠蘿麵包，裡頭可是吃得到罪惡巧克力內餡，3月31日準時開吃。

▲這次一共有5種口味選擇。

家樂福「菠蘿季」登場，這次強勢推出5款選擇，且特意選了平常不常見的口味顛覆想像，像是這款超療癒烏龜造型的「小龜菠菠麵包」，大口咬下先是吃到酥脆外皮，裡頭則是鬆軟麵包，光是可愛外型就深受小朋友喜愛，再來激推人氣「髒髒巧克力菠蘿麵包」，同樣有酥脆菠蘿皮但搭配超綿密巧克力內餡，好吃到不行，另外還有芋泥、甜菜根莓果以及肉脯口味，一次滿足想吃甜的又想吃鹹的人，3月31日正式開賣。

▲全聯推出3款具日本特色的紀念麵包。（圖／記者林育綾攝）

另，為慶祝阪急麵包達成千間店，全聯也宣布推出具有日本當地特色的3款高CP值的紀念麵包，每款直徑12公分，跟小孩的臉一樣「大」，且加量不加價，有體積增加2.3倍的「淺草大菠麵包」、傳言日本師傅出錯卻成為人氣的「高知帽子麵包」、特別的「橫濱中華一番香麻手撕包」，3月26日起至4月22日陸續限時推出，均一價30元，單店每日限量30個。

【你可能也想看】

►麥當勞經典「培根大麥克」、「無敵大麥克」快閃回歸

►只要銅板價！高雄騎樓「牛肉餡餅」一剝開狂流湯 還有爆餡韭菜盒

►想吃快+1！超罪惡「鹹甜奶油乳酪肉桂捲」超商就能吃到 只賣到4／1

►我們的美麗就用白紙黑字寫下