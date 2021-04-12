全聯上架大瓶羊奶「936毫升133元」　內行驚呆推爆：這牌超好喝

▲北北基全聯開賣大瓶羊奶。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前才報導《他怨羊奶只有小瓶裝又難買 內行人曝解答「關鍵在報廢率」》，結果就有網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》發文，說他看到全聯上架大瓶的羊奶，「看包裝就覺得很濃很濃的樣子」，喝起來也很濃。貼文一出，就有人也大推「我兒子也很愛」、「他們品牌還有羊奶饅頭，我真心大推薦！」

一位女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，「第一次在全聯看到賣羊奶，覺得好酷唷！看包裝就覺得很濃很濃的樣子！」於是她就買了兩瓶，回家實際一喝，發現真的蠻濃的，甚至比一些小玻璃瓶的還濃，「品質很不錯，連我家的寶寶都蠻捧場的，推薦給喜歡喝羊奶的人。」

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▲許多人大推這瓶羊奶很好喝。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

看到貼文後，許多喝過的網友也紛紛現身，「這間羊奶品質很好，大家多多支持」、「這間羊奶很好喝，個人覺得腥味比玻璃瓶牌子的少很多」、「這瓶好喝，很濃很香，他家的饅頭也好吃（我從他家官網買的）」、「這家超好喝！羊味不會太重！他們品牌還有羊奶饅頭，我真心大推薦。」

還有人馬上心動，「全聯開始賣了？這間好喝欸」、「好想買，但都不知道哪些門市有賣」、「全聯進貨很少，超級難買到的。」值得注意的是，目前這瓶羊奶似乎只有限定在北北基的全聯販售，價格部分，有網友透露一瓶是133元，容量936毫升。

另外，至於羊奶只有小瓶裝又很難買到的原因，一名飼養將近千頭羊的農場主人透露，部分業者仍有在販售大瓶裝的羊奶，至於為何超商通路沒有販售，是因為羊奶的總產量不像牛奶那麼大，加上消費族群比例不高，導致報廢率高，所以銷售通路商不願意排架，為了減少報廢率，也就只剩下「個人訂購」這樣的銷售方式了。