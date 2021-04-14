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欠收！「家樂福X百貨潮流牌」最低31折換　「點數雙倍拿」撇步快看

▲▼「家樂福 X STEVE MADDEN」最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲「家樂福xSTEVE MADDEN」積分換購活動開跑。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

有夠時尚！繼全聯「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動登場後，家樂福今（14）日最新紅利換購活動也開跑了，首度跨界找來美國潮流品牌「STEVE MADDEN」聯手出擊，推出6款高人氣百貨專櫃後背包款、零錢包、帽子、自動傘等換購商品，最低只要31折就能把超實用小物帶回家，業者也公開「集點小撇步」，透露現正改裝中的頂好超市可是有機會一次拿到雙倍點數，省到不行。

▲▼「家樂福 X STEVE MADDEN」最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲後背包有大容量又實用。

▲▼「家樂福 X STEVE MADDEN」最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲炫彩側背包可愛又時尚。

「家樂福xSTEVE MADDEN」最新紅利換購點數登場，一共有6款高人氣百貨專櫃後背包款、零錢包、帽子、自動傘等選擇，首推超實用的「輕量尼龍經典百搭後背包」，有黑、綠、粉色，外層有3個拉鍊袋、內層則有拉鍊袋及2個小口袋，大容量設計能裝又方便，還有1款「文字潮流背帶後背包」，極輕量降落傘斜紋尼龍布抗髒汙又不易殘留，時尚又實用，以及女孩必備「炫彩側背包」，可愛爆表。

▲▼「家樂福 X STEVE MADDEN」最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼時尚小物也有3選擇。

▲▼「家樂福 X STEVE MADDEN」最新集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

另外，小物系列必收這款「零錢ID包」，一共有3色選擇，包括黑橘、黑迷彩、金色，雙袋設計可同時收納鈔票卡片及零錢，方便攜帶也好收納，還有「logo漁夫帽」及「浮水印自動傘」等，最低31折就能入手，即日起至6月8日正式開換，通通數量有限、換完為止。業者也指出，除家樂福量販、超市可換之外，頂好超市也能使用滿額蓋章加價換購，最低4點就可換，若恰巧遇到換裝中的頂好，不僅能繼續蓋章，也能累積家樂福紅利點數，雙倍點數一次領，換購機會更快。

▲▼全聯推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯最新「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯推出「宇宙明星BT21陪伴每一天」積分換購活動。（圖／記者林育綾攝）

另，全聯近日也推出史上最低門檻積分換購，這次找來「宇宙明星BT21」合作，打造3種、共24款超萌餐具，包括三角盤公仔組、餐具組、攪拌匙馬克杯組等，其中，馬克杯組還設計小巧思，方便懸掛茶包，每款還都有超萌公仔陪伴，療癒又實用，即日起至7月1日限時開跑，期間凡購買全店生鮮或全聯獨家品牌商品，單筆每滿50元即贈1積分，最少只要2積分就能加價換購1款商品，入手門檻史上最低。

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家樂福全聯集點換購紅利換購STEVE MADDEN

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