全聯上市「少女之心の米」　來自屏東這家輾米廠契作農民

▲新園鄉新豐碾米廠契作農民林宥均種植的稻米榮獲日本2020年米食味分析鑑定競賽特別優秀賞。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在全聯上市的「少女之心の米」，不但榮獲日本2020年米‧食味分析鑑定競賽特別優秀賞，讓日本看見優質屏東米，該優良稻米品種是「高雄147號」，其實來自於今年創廠滿一甲子的屏東縣新園鄉新豐輾米廠契作農民林宥均的手，這家碾米廠生產的白米也以「春上米」在各大超市通路販售，打響名號。

屏東安泰醫院榮譽院長蘇清泉特別前往了解成功之道，協助行銷，有朝一日讓擁有米食文化的世界華人都能吃得到這種好吃的白米。

▲蘇清泉（左）、林清棻（中）。

新豐碾米廠今年創廠邁入60年，契作農民林宥均代表台灣參加日本2020年米‧食味分析鑑定競賽，奪下特別優秀賞，讓日本看見優質屏東米，這優秀稻米品種「高雄147號」，也以「少女之心の米」在全聯上市，讓國人品嚐這優質的產品，

新豐碾米廠於1962年由林四川先生於屏東新園鄉創辦，以新豐命名，並加入食米加工產業。一開始主要經營公糧經收業務，1980年起由第二代林清棻接手經營，逐步導入學校營養午餐業務及國軍白米加工業務，並技轉自高雄改良場之高雄145號米種，2007開始推動新豐稻米產銷專區，進軍包裝米之市場。

林清棻是現任屏東縣雜糧同業公會理事長，他曾任屏東縣米穀公會理事長，長期致力於稻米事業；近年來與農委會、高雄農改場合作，設置唯一且具有生產履歷的稻米，產銷契作集團產區，且與農民契作，導入科學管理與專業輔導，讓稻米生產技術與品質突破。

新豐碾米工廠已獲得食品安全管理、稻米產銷履歷等多項認證，目前契作有生產履歷總共有130公頃，今年又有40公頃加入；而在專區內一公頃可生產11公噸至13公噸濕穀，經過烘乾、篩選等程序，可生產約5公噸優質白米。

蘇清泉表示，看到林理事長為屏東稻米、雜糧產業的用心，更積極的讓國際看見台灣，由衷的敬佩，他將運用人脈協助林理事長將優質的屏東米行銷全球，以增加農友收入，更讓全世界擁有米食文化的世界華人都看到台灣。

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