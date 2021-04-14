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中南部水情告急！賣場桶裝水賣翻了　銷量「1周暴增8成」6公升最夯

▲▼苗栗永和山水庫缺水_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲中南部水情告急。（圖／記者林振民攝）

記者蕭筠／台北報導

中南部水情告急，各地有效蓄水率持續下探，目前台中、苗栗北彰市開始實施「供5停2」分區限水措施，預估影響80萬用戶，也帶起中南部人急買水救急。今（14）日量販業者透露，自宣布限水後隔日（3月25日）至4月7日，桶裝水銷量較過去暴增8倍成長，若5月再持續限水，銷量成長不排除有機會達百分之百。

▲▼家樂福桶裝水。（圖／業者提供）

▲量販桶裝水業績暴增。（圖／業者提供）

水情持續拉警報，中南部民眾積極買水囤水，家樂福統計指出，3月25日至4月7日6000ml的桶裝水銷量就成長8成，最新1周4月8日至14日也有4成業績成長，表示若5月旱況未解，不排除桶裝水業績成長飆破百分之100。目前中南部（新竹以南地區）約有60間量販、超市（不含頂好），每日進貨20萬箱6000ml桶裝水，包括自有品牌2萬、悅氏8萬多箱以及他品，供貨仍無虞，因此目前不會限制購買數量，消費者可放心。

另，電商部分根據蝦皮購物統計，自水情告急以來，省水、儲水相關工具搜尋次數暴風式成長10倍，而桶裝、瓶裝飲用水的銷售更在短短2週內攀升4成，可看出中南部民眾急囤水、省水的情況。

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