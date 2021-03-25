100%接種意願係假？金門醫院爆「考績威脅」打AZ　莊人祥幫澄清

記者嚴云岑／台北報導

台灣於22日開打新冠疫苗，首批針對第一優先醫事人員接種，衛福部長陳時中日前提到，經過調查發現金門的施打意願達100%。不過，卻傳出金門醫院某護理長以考績要脅，強迫同仁施打。對此，金門醫院稍早澄清，「疫苗接種意願調查絕對與考核無關。」指揮中心發言人莊人祥也在記者會做出回應。

AZ新冠疫苗3月22日開打，指揮中心公布最新數據，至今累積5169人接種，累積9件不良事件通報，其中1件為嚴重不良事件。莊人祥表示，若有過敏史者，在接種前應先告知，而施打疫苗是個人意願，指揮中心絕對沒有強迫醫護接種。

從讀者提供的照片可見，金門醫院群組內對醫院同仁是否願意進行疫苗施打進行調查，並要求同仁要在23日下午3點前填答完畢，以免自身權益手損，而其中就有，「願意施打新冠疫苗（AZ）」、「不願意接種疫苗」、「願意接種新冠疫苗，除AZ疫苗以外」，而該群組內最後一個選項高達6票。

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此外，群組內也有人表示，「請尚未填答的朋友們把握時間，時間截止前填答，以免自誤考核成績。」隨後，就傳出若未施打疫苗會影響考績之訊息。

莊人祥澄清，「沒有說不打考績就會吃乙，都是個人意願。」至於為何指揮官陳時中會說金門接種意願100%？莊人祥表示，可能是金門縣衛生局或縣政府誤植調查結果，指揮官都是按照陳報資料進行說明。