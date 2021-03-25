返台122天才驗出陽性！補教師成國內最久確診個案　急追接觸學生

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增3例境外移入，當中有一名個案為20多歲本國籍男性，去年11月中旬因為工作前往美國，同月下旬返台後完成檢疫，至今無症狀，因為準備出國，本月23日自費採檢驗出新冠陽性，今日確診，評估在美感染機會高，為國內最久確診個案。調查該案從事補教業，初步匡列10名接觸者，也正擴大匡列學生與工作人員中。

指揮中心指出，案1012為本國籍20多歲男性，去(2020)年11月19日因工作前往美國，11月22日經由韓國轉機返臺，入境後至防疫旅館檢疫，返臺至今並無症狀。個案近期因計劃再次出國，今年3月23日至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值36)。

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因個案次日再驗核酸結果為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性，推測感染時間已久，研判於美國期間遭感染的機會較高。已初步掌握個案接觸者10人，1人為同住者，列居家隔離，9人為非同住親友，列自主健康管理；10名接觸者中，7人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸及血清抗體檢驗皆為陰性、其餘檢驗中，3人待採檢。

莊人祥表示，該名個案為補教業老師，調查其授課為一對一且配戴口罩，但還是會針對工作人員跟接觸的學生持續匡列。

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