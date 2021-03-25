AZ疫苗不良事件累計9通報　莊人祥公布韓國發生率：萬分之1.25

記者嚴云岑／台北報導

AZ新冠疫苗3月22日開打以來，累積5169人接種，截至目前共有9件不良事件通報，其中1件為嚴重不良事件。遭通報者為一名40多歲護理師，本身就有過敏史，接種後出現發熱、吸不到氣等症狀，暫時歸在「其他類」嚴重不良事件。指揮中心發言人莊人祥表示，韓國不良事件發生率為萬分之1.25，目前尚未發現同批號其他人有類似症狀，應該屬於比較稀少的偶發事件。

莊人祥表示，該名醫院工作者對於雞蛋、花生、非類固醇消炎止痛藥與抗生素藥物有過敏史，雖然接種前有先告知，但經評估還是予以接種，到休息區觀察，有發熱、吸不到氣、喉嚨腫等症狀。

此外，臉部、頸部與胸前也出現蕁麻疹，另有心搏過速、血壓低等症狀，但不像過敏性休克，因此被歸類到嚴重的全身性過敏反應，在症狀出現後，也給予抗組織胺、類固醇治療，雖然還不到須送加護病房的程度，但醫院仍採高規格對待。

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發生案件醫院表示，護理同仁24日上午施打後5分鐘發生心悸、皮疹的急性過敏反應，但血壓一直維持在170毫米汞柱，並無休克，當時在30分鐘的觀察期間，現場同仁即給予類固醇與抗組織胺處理，並依院內同仁接種疫苗緊急事件處理流程，高規格收治至5C（加護病房）觀察。這位同仁於觀察一天後，在今日上午（25日）出院。

莊人祥最後提醒，若有食物、藥物過敏者，還是要與醫師討論是否能接種疫苗，接種後也須在休息區觀察30分鐘再離開。至於AZ疫苗接種不良反應，莊人祥表示，韓國是萬分之1.25，台灣目前接種5169劑，還沒有發現嚴重不良事件同一批號其他人有類似事情，應該屬偶發事件。