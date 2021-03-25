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國有林地火災統計首度公布　98.1%人為「僅1.9%雷擊引發」

▲▼阿里山火災畫面。（圖／林務局提供，下同）

▲阿里山火災畫面。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

林務局今（25日）首度公布過去8年來的國有林地火災統計與分析成因，並公布高風險區域；綜合歷年林火現場跡象，有98.1%是人為導致，僅有1.9%是雷擊引發的林火，而今年迄今的25場野火更全都是人為造成。

每年10月至翌年4月份是台灣中南部的野火好發季節，今年正逢乾旱，據林務局統計，第一季已發生25起國有林地火災，略高於近四年同期平均件數（21件）。林務局指出，102年至109年國有林地共發生316起火災，其中3、4月份即有125起，佔了39.55％；而林火件數最多的縣市，分別為台中市、南投縣及高雄市。歷年林火原因林務局研判98.1%是人為引發，主要包括亂丟菸蒂、燃燒冥紙、燃放爆竹、燃燒雜草及垃圾等。

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▲▼東勢處110年2月火災畫面。（圖／林務局提供）

▲東勢處110年2月火災畫面。（圖／林務局提供）

林務局也依據歷年林火點位及天氣資料等，提醒清明時節的火災高風險地區包含台中清水、嘉義大埔、台南玉井、高雄旗山及美濃等地山區，以及屏東恆春地區，請民眾特別注意防火。

林務局提到，台灣林火成因以人為居多，除了清明掃墓可預期外，其他人為因素並非事先可預警，單從氣象因子推估的預警系統難以防範。因此林火預防機制除了林地燃料濕度監測，還包含事先移除高風險地區的地面燃料、加強巡視與防火宣導等，各林區管理處也針對高風險地區架設火煙動態偵測系統，結合部落與社區強化通報，以提早發現林火；搭配24小時開設的森林火災應變小組，及時動員搶救。

▲▼阿里山火災畫面。（圖／林務局提供）

▲▼林務局指出，森林火災有98.1%是人為導致，僅有1.9%是雷擊引發的林火。

▲▼阿里山火災畫面。（圖／林務局提供）

林務局指出，林火的撲救近年也導入許多科技裝備，包含無線電即時人員定位技術，以掌握人員火場動態；運用無人機搭載熱像儀，強化熱源偵測；適時運用滅火彈，以控制林火悶燒，未來林務局也會持續與林業試驗所合作，強化各項預防、整備作業。

▲▼阿里山火災畫面。（圖／林務局提供）

▲阿里山火災後全景。

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