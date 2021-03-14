高雄旗山縱火山林後美濃接著燒　直擊空勤直昇機46趟撈水搶救

記者吳世龍／高雄報導

高雄市六龜區的福園區，日前連續發生2起雜草與竹林火警，事後證實為人為縱火案件。而現在又傳出美濃區也發生火燒山，火勢從早上延燒至今仍未熄滅，由於山勢陡峭，消防人員無法抵達起火點滅火，只好請求空勤總隊協助，出動2架直升機46架次，自美濃湖汲水搶救，目前火勢仍未撲滅，消防人員持續灌救中。

▲高雄市美濃區福美路附近今早發生火燒山事件，空勤總隊直升機協助搶救中，目前火勢仍未熄滅。（圖／記者吳世龍翻攝）

高市消防局14日上午9點42分接獲民眾報案，指出位在美濃區福美路附近靠近美濃山腳下發生燒草火警，立刻出動8分隊9車19人、義消8人前往搶救，抵達後發現場山區山勢陡峭，消防人車無法順利抵達起火點。

▲高雄市美濃區福美路附近今早發生火燒山事件，空勤總隊直升機協助搶救中，目前火勢仍未熄滅。（圖／記者吳世龍翻攝）

眼見火勢逐漸擴大，只請求空勤總隊出動直升機協助，藉由空中灑水撲滅火勢，空勤總隊於12點30分出動2架次直升機協助滅火，自美濃湖汲水吊掛46架次水源企圖滅火，但火勢猛烈僅少部分受控制而已。

目前消防人員表示，在廣善堂後方仍然有火勢，為防止火勢延燒往到民宅及農作物，目前消防人車依舊持續在場搶救中，至於火燒山起火原因仍有待進一步調查釐清。

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