影／嘉義市區直升機盤旋...網友懷念吳孟達戲精上身　市府4個字解謎

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義各臉書社團10日下午網友瘋傳直升機盤旋嘉義市區上空，直問究竟發生什麼事？經《ETtoday新聞雲》記者與市政府及空勤總隊確認後，證實為今年度「民防演練」，請民眾不用過度恐慌。

▲嘉義市民防演練空勤直升機降落國小操場引來騷動，小朋友搶跟直升機拍照。（圖／Nien Ju Shen授權）

經查，直升機在崇文國小操場降落，卻意外激發廣大網友歪樓，搭上已故港星吳孟達與劉德華所演《與龍共舞》橋段，該劇對白紛紛出籠，表示直升機降落是因為「省港騎兵來了」、「漂漂我就不送妳了月光我們回大嶼山」、「龍家俊來接女友回大嶼山」、「大陸雞 我們不能讓人知道我們的身份」、「我在香港只有一種交通工具」、甚至有網友說「抱歉抱歉 我等等要接我女兒放學啦」。

▲嘉義市民防演練空勤直升機降落國小操場。（圖／Nien Ju Shen授權）

市政府表示，今年演習，有空中勘查的橋段，所以10日中午12點左右，消防署空勤總隊的直升機有暫停在崇文國小操場，小朋友們非常興奮還跟他們合照。

▲嘉義市民防演練空勤直升機逐漸降落國小操場。（圖／Nien Ju Shen授權）

直升機之所以會降落在國小停車場，主要原因是空勤總隊從台中飛過來，為了節省油料，所以在崇文國小停留，等下午2點正式演習，會飛抵會場，然後再回去台中。不過今天是預演，11日會正式飛進湖仔內湖美一路及健康九街的演習基地，請民眾特別注意道路交管。

▲嘉義市民防演練空勤直升機盤旋市區上空。（圖／嘉義市大小事）

空勤總隊目前執飛的機型有黑鷹直升機、海豚直升機與定翼機等3個機型，支援山難案件大多以海豚直升機與黑鷹直升機為主，海豚直升機每小時出勤成本約為新台幣17萬1149元，黑鷹直升機則高達20萬7264元，

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