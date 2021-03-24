涉勾游迺文勞金炒股　寶佳資產執行長不認罪：看報紙才知他全名

▲涉嫌勾結前勞金局組長游迺文動用勞動基金炒股，寶佳資產執行長唐楚烈24日出庭否認犯罪 。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

勞動基金驚傳在前勞金局組長游迺文主導下，高價接盤遠東百貨股票，助寶佳資產炒股獲利了結，北院24日開庭，寶佳資產執行長唐楚烈否認犯罪，稱買進、賣出遠百股票，全憑市場判斷，更稱不認識游迺文，「全名還是看報紙才知道」。

唐楚烈首先否認犯罪，稱3月底即將離職，表示2019年5月參加遠百法說會，認為疫情趨緩下百貨業穩定成長，加上遠百已提列在中國的最後虧損，利空出盡下，又有北市信義計畫區A13開幕、竹北大遠百即將開幕，且遠百持有的大筆土地也未被估值，綜合利多及未來成長空間下，決定買入，甚至列為重要持股。

至於會出脫遠百持股，則是因持股超過計畫，且因疫情後來又加重，使他修正獲利目標，又由於不想讓寶佳覺得重壓遠百太多，基於種種理由才作成決定。

另外，本件炒股案經檢調查出，疑為「學長學弟」的游迺文與寶佳資產高層邱裕元聯手策畫、牽線，對此，唐楚烈表示不清楚邱與游的關係，游的全名更是案件調查中「看報紙才知道」，當時餐敘只聽邱說，有些金融界人士要出席，才讓兒子跟著去。

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